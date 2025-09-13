Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump NATO’ya meydan okudu: Rus petrolünü kesmeyen ülkeler bedel ödeyecek

Trump NATO'ya meydan okudu: Rus petrolünü kesmeyen ülkeler bedel ödeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerine Rus petrolünü almayı bırakma ve Çin’e %100’e varan gümrük vergileri koyma çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerine gönderdiği mektupta, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için Rus petrolü alımının durdurulmasını ve büyük ekonomik yaptırımların devreye alınmasını istedi.

Sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulunan Trump, “Tüm NATO ülkeleri Rusya’dan petrol almayı durdurduğunda, Rusya’ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım” dedi.

ÇİN'E YÜKSEK TARİFELER ÖNERİSİ

Trump, açıklamasında yalnızca Rusya değil, Çin’e karşı da sert ekonomik adımlar atılması gerektiğini vurguladı. NATO’nun, Çin’e %50 ila %100 oranında gümrük vergisi uygulamasını önerdi.

“Bunun yanı sıra NATO’nun bir grup olarak Çin’e %50 ila %100 arasında gümrük vergisi uygulaması ve bu vergilerin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sona erdikten sonra tamamen kaldırılması, bu ölümcül ama saçma savaşı sona erdirmek için de büyük yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

"NATO BENİ DİNLERSE SAVAŞ BİTER"

Trump, paylaşımında NATO ülkelerine yönelik uyarılarını şu sözlerle sürdürdü:

“NATO benim dediğimi yaparsa, savaş çabucak sona erecek ve tüm o hayatlar kurtulacak. Aksi takdirde, sadece benim zamanımı ve Amerika Birleşik Devletleri’nin zamanını, enerjisini ve parasını boşa harcıyorsunuz.”

HİNDİSTAN'A EK VERGİ UYGULANDI

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için ilerleme sağlanamazsa Moskova’ya yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştu. Ayrıca, Rus petrolünün en büyük alıcıları olan Çin ve Hindistan gibi ülkelere ikincil yaptırımlar getireceğini belirtmişti.

ABD Başkanı, Hindistan’ın Rus petrol ithalatını sürdürmesini gerekçe göstererek, Hint mallarına %25 ek gümrük vergisi uyguladı. Ancak Çin'e karşı benzer bir yaptırım kararı henüz alınmadı.

