Rusya’nın enerji kalbine ağır darbe! Avrupa’ya petrol taşıyan rafineri kül oldu

Ukrayna, savaşın seyrini değiştirecek nitelikte koordineli bir enerji operasyonu gerçekleştirdi.

Gece yarısı başlatılan saldırılarda, Rusya’nın Avrupa’ya petrol sevkiyatında kullandığı Druzhba Boru Hattı ve Krasnodar’daki Ilsky Rafinerisi hedef alındı.

İlgili Haber Ukrayna, Rus hava savunma sistemini imha etti

805 İHA ve füzelerle yapılan operasyon sonucunda, Bryansk bölgesindeki “8-N” petrol pompa istasyonu patlamalarla alev aldı.

Vurulan tesis, Rus ordusuna yakıt sağlayan Stalnoy Kon sisteminin kritik bir parçasıydı.

Aynı saatlerde, Ilsky Rafinerisi de Ukrayna Özel Kuvvetleri tarafından vuruldu. Yılda 6 milyon ton petrol işleyen rafineri alevlere teslim olurken, işçiler sığınaklara tahliye edildi.

Ukrayna İHA Güçleri Komutanı Robert “Madyar” Brovdi, sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

“Transneft LVDS ‘8-N’, kötü bir akşam… Biz Ukrayna’yız!”

AVRUPA İÇİN KRİTİK BORU HATTI HEDEF ALINDI

Druzhba boru hattı, günde 2 milyon varil kapasiteli dev bir enerji hattı. Macaristan ve Slovakya dahil Avrupa ülkelerine Rus petrolünü taşıyan bu arterin vurulması, Kremlin’in savaş ekonomisini doğrudan tehdit ediyor.

Ukrayna daha önce de Bryansk’taki Unecha pompa istasyonunu hedef almış, bu ikinci saldırıyla birlikte Moskova’ya “enerji damarlarını keseceğiz” mesajı verilmiş oldu.

MOSKOVA ENERJİ KRİZİNİN EŞİĞİNDE

Rusya, savaşın başından bu yana en büyük petrol altyapısı kayıplarından birini yaşarken, uzmanlar bu saldırının Rusya’nın ihracat gelirlerini çökertme stratejisinin parçası olduğunu belirtiyor.

Krasnodar bölgesel yönetimi yangını doğruladı ancak zararın boyutunu gizledi. Kiev ise net:

“Yakıtla savaşan orduyu, yakıtsız bırakacağız.”