Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya’nın enerji kalbine ağır darbe! Avrupa’ya petrol taşıyan rafineri kül oldu

Rusya’nın enerji kalbine ağır darbe! Avrupa’ya petrol taşıyan rafineri kül oldu

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rusya’nın enerji kalbine ağır darbe! Avrupa’ya petrol taşıyan rafineri kül oldu
Ukrayna, Rusya, Petrol, Saldırı, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ukrayna, Rusya’nın enerji altyapısını hedef alan en büyük operasyonlarından birine imza attı. Gece yarısı düzenlenen saldırılarda, Avrupa’ya petrol taşıyan Druzhba Boru Hattı ve Krasnodar’daki Ilsky Rafinerisi vuruldu.

Ukrayna, savaşın seyrini değiştirecek nitelikte koordineli bir enerji operasyonu gerçekleştirdi. 

Gece yarısı başlatılan saldırılarda, Rusya’nın Avrupa’ya petrol sevkiyatında kullandığı Druzhba Boru Hattı ve Krasnodar’daki Ilsky Rafinerisi hedef alındı.

805 İHA ve füzelerle yapılan operasyon sonucunda, Bryansk bölgesindeki “8-N” petrol pompa istasyonu patlamalarla alev aldı. 

Vurulan tesis, Rus ordusuna yakıt sağlayan Stalnoy Kon sisteminin kritik bir parçasıydı.

Aynı saatlerde, Ilsky Rafinerisi de Ukrayna Özel Kuvvetleri tarafından vuruldu. Yılda 6 milyon ton petrol işleyen rafineri alevlere teslim olurken, işçiler sığınaklara tahliye edildi.

Rusya’nın en büyük petrol boru hattı vuruldu! Ilsky Rafinerisi küle döndü - 1. Resim

 

Ukrayna İHA Güçleri Komutanı Robert “Madyar” Brovdi, sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

“Transneft LVDS ‘8-N’, kötü bir akşam… Biz Ukrayna’yız!”

AVRUPA İÇİN KRİTİK BORU HATTI HEDEF ALINDI

Druzhba boru hattı, günde 2 milyon varil kapasiteli dev bir enerji hattı. Macaristan ve Slovakya dahil Avrupa ülkelerine Rus petrolünü taşıyan bu arterin vurulması, Kremlin’in savaş ekonomisini doğrudan tehdit ediyor.

Ukrayna daha önce de Bryansk’taki Unecha pompa istasyonunu hedef almış, bu ikinci saldırıyla birlikte Moskova’ya “enerji damarlarını keseceğiz” mesajı verilmiş oldu.

MOSKOVA ENERJİ KRİZİNİN EŞİĞİNDE

Rusya, savaşın başından bu yana en büyük petrol altyapısı kayıplarından birini yaşarken, uzmanlar bu saldırının Rusya’nın ihracat gelirlerini çökertme stratejisinin parçası olduğunu belirtiyor.

Krasnodar bölgesel yönetimi yangını doğruladı ancak zararın boyutunu gizledi. Kiev ise net:

“Yakıtla savaşan orduyu, yakıtsız bırakacağız.”

Kaynak: Dış Haberler

KPSS soru kitapçığı yayınlandı mı, cevap anahtarı açıkladı mı?BELTAŞ başkanı yolsuzluğu itiraf etti! "Bütün talimatları Akpolat verdi"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Le Figaro 'Bayraktar artık ulusal kahraman' dedi! Avrupa basını manşetlere çekti - DünyaFransa 'Bayraktar artık ulusal kahraman' dedi!Dünyayı ilk kez gördü, sadece şırıngayla beslenmiş! 6 yaşındaki çocuk ülkeyi ayağa kaldırdı - DünyaSadece şırıngayla beslenmişDünya nefesini tuttu! Trump–Kim Jong Un bir araya geliyor - DünyaTrump–Kim Jong Un bir araya geliyorYunanistan Savunma Bakanı Dendias’a ‘Erdoğan–Trump’ sorusu! Cevabı herkesi şoke etti - DünyaYunanistan Savunma Bakanı'nın cevabı şoke ettiTıp dünyasında devrim! Kanser aşısı ücretsiz dağıtılacak: Rusya harekete geçti - DünyaKanser aşısı ücretsiz dağıtılacak! Tıp dünyasında devrimAmerika’ya sığındı, Ukraynalı genç tren yolculuğunda canice katledildi! - DünyaMülteci genç metroda canice katledildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...