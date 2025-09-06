Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ukrayna, Rus hava savunma sistemini imha etti

Ukrayna, Rus hava savunma sistemini imha etti
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Ukrayna Ulusal Muhafızları, Donetsk'te Rus Buk-M1 hava savunma sistemini insansız hava araçlarıyla imha etti.

Ukrayna Ulusal Muhafızları, Ulusal Muhafız savaşçılarının 10 milyon dolar değerindeki Rusya BUK M1 uçaksavar füze sistemini yaktığını bildirdi.

Ukrayna, Rus hava savunma sistemini imha etti - 1. Resim

Ukraynalı savunma güçleri, Donetsk bölgesinde bir Rus hava savunma sistemini imha etti. Görüntülerde, Lazar saldırı İHA birimine bağlı savaşçıların çalışmaları görülüyor.

Ukrayna, Rus hava savunma sistemini imha etti - 2. Resim

Paylaşımda, "Donetsk yönündeki Ulusal Muhafız 27. Peçersk Tugayı'na bağlı Lazar saldırı İHA birimi savaşçıları, 10 milyon dolar değerindeki Rus BUK M1 hava savunma sistemini imha etti" denildi.

