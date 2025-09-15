Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Batman'da ne oldu, öldürülen ailenin kimliği belli oldu mu? Son dakika Batman haberi

- Güncelleme:
Güne Batman'dan gelen feci bir haberle başladık. Anne, baba ve iki küçük çocuklarının bulunduğu araç uzun namlulu silahla tarandı. Katliam gibi olayda aileden kurtulan olmadı. Son dakika Batman haberinin detayları araştırılıyor. Batman'da öldürülen ailenin kimliği belli oldu mu, olayın sebebi ne, katil yakalandı mı? İşte kamuoyunu derinden sarsan vahşet ile ilgili detaylar...

Batman'da ne oldu? Öldürülen aile kim? gibi sorular en çok aramalarda yer edindi. Batman'dan bir aile vahşice katledildi. Uzun namlulu silahla taranan araçtan sağ çıkan olmadı. Ölenlerin kimlikleri kadar, olayın sebebi de merak edildi. İşte Batman'daki o vahşetle ilgili bilinenler ve son gelişmeler... 

BATMAN'DA NE OLDU?

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyündeki evlerine dönen Şanlı ailesine Beyçayır köyü mevkisinde kimliği belirsiz kişi veya kiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. 

BATMAN'DA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU MU?

Batman'daki hain pusuda hayatını kaybeden aile fertlerinin isimleri belli oldu. Alçak saldırıda Baba Mehmet Şanlı eşi Takibe Şanlı, çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı(5) kurşunların hedefi olmuştu, hepsi birden can verdi. Korkunç olayda kurtulan olmadı. 

Batman'da ne oldu, öldürülen ailenin kimliği belli oldu mu? Son dakika Batman haberi - 1. Resim

KATİLLER YAKALANDI MI?

Son gelen bilgilere göre katiller henüz yakalanmadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

