Rusya'dan Ukrayna'ya füze ve İHA yağmuru! En az 3 ölü, onlarca yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya yönelik düzenlediği kapsamlı saldırıda 40 füze ve yaklaşık 580 insansız hava aracı (İHA) kullandığını açıkladı. Son haftalardaki en büyük saldırılardan biri olarak nitelendirilen bombardımanda en az üç kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı.

DİNYEPER'DEKİ APARTMAN VURULDU

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılar sırasında Dinyeper kentinde bir apartman binasına misket bombası içeren bir füzenin isabet ettiğini belirtti. Zelenskiy, "Ukrayna, bütün gece boyunca Rusya'nın yoğun saldırısı altındaydı. Düşman, 40 adet seyir ve balistik füze ile yaklaşık 580 insansız hava aracı fırlattı" dedi.

Ukraynalı lider, saldırılarda onlarca kişinin yaralandığını ve üç kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

ÜLKE GENELİNDE 'ALARM' VERİLDİ

Saldırının ardından Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi. Başkent Kiev çevresinde ve ülkenin batısındaki çeşitli bölgelerde de saldırıların sürdüğü bildirildi.

Hmelnitski bölgesinden yerel yetkili Sergiy Tyurin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 konut binasının hasar gördüğünü ve bir kişinin cansız bedenine çıkan bir yangının söndürülmesi sırasında ulaşıldığını duyurdu.

RUS CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna’nın gerçekleştirdiği 'kitlesel' İHA saldırılarının Volgograd ve Rostov bölgelerinde püskürtüldüğünü, Saratov yakınlarında ise bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca, hava savunma sistemlerinin toplamda 149 Ukrayna İHA’sını imha ettiğini duyurdu.

"BARIŞ ÇABALARINA KASIT ENGEL" SUÇLAMASI

Savaşın devam ettiği doğu cephelerinde ise Rus güçlerinin Donetsk ve Lugansk bölgelerinde ilerlemeye çalıştığı bildiriliyor. Kiev yönetimi, Rusya'yı barış çabalarını kasıtlı olarak engellemekle suçlarken; ABD öncülüğündeki diplomatik girişimlerin henüz somut bir çözüm getiremediği görülüyor.