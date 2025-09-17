Ukrayna savaş sonrasına hazırlanıyor: Türk şirketleri 50 milyar $’lık proje bekliyor

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi (KÖİ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Vural Aydın, altyapı yatırımlarının istikrarlı ve istikrarını kaybetmiş yeniden yapılanma sürecine girmiş olmak üzere iki tane temel pazara odaklandığını söyledi.

Biri kuzeyinde diğeri güneyinde olmak üzere iki tane pazarın bu anlamda Türkiye’yi beklediğine işaret eden Aydın, “Bunlardan bir tanesi Ukrayna, bir tanesi de Suriye. Ukrayna’da özel sektör gelişimi zaten savaş öncesinde başlamış bir süreçti. İlk defa KÖİ modeline ilişkin eğitimleri Türkiye’den 2017’de almışlardı” dedi.

Aydın, uluslararası finans kuruluşlarının ciddi anlamda Ukrayna pazarını finans anlamında desteklediklerini aktararak, “Savaş umuyoruz ki çok kısa zamanda bitecek. Görüşmeler biliyorsunuz önemli bir noktaya kadar gelmiş durumda. Savaşın bitmesiyle beraber Ukrayna’da büyük bir altyapı yatırım faaliyetleri başlayacak. Yap-işlet-devret modeli yani KÖİ modeli Ukrayna’daki önümüzdeki 10 ila 15 yıl aslında yatırımlarda en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Özellikle uluslararası kuruluşlar da bu anlamda büyük bir destek veriyor Ukrayna’ya” diye konuştu.

Eyüp Vural Aydın, bir ay önce Ukrayna’da yeni yap-işlet-devret kanunun geçtiğini belirterek, yap-işlet-devret proje listesinin açıklandığını ve Ukrayna’nın aslında savaş sonrasındaki yeniden yapılanmaya kendisini hazırladığını dile getirdi.

Aydın, Ukrayna’ya kalkınması için uluslararası kuruluşlar tarafından 7,5 milyar dolara kadar finansman sağlandığını, bunun üç dört katı daha bir finansmanın sağlanacağını ve bu durumdan en çok etkilenen sektörlerin konut, ulaştırma, enerji, ticaret, sanayi ve eğitim olacağını dile getirdi.

TÜRK ŞİRKETLER HAZIR OLMALI

Türk şirketlerinin Ukrayna’daki gelişmelere kendisini hazırlaması gerektiğine işaret eden Aydın, şunları kaydetti: Türk şirketlerimiz Ukrayna’da 30 senedir faaliyet gösteriyor. Çok önemli Türk şirketlerinin bugüne kadar Ukrayna’nın önemli altyapı yatırımlarına imzası var.

O yüzden Ukrayna’da yapılacak olan onlarca altyapıda özel sektör finansmanı, özel sektör kabiliyeti, özel sektörün kapasitesine çok büyük bir ihtiyaç olacak. Önümüzdeki 10 yıl içerisindeki önemli fırsat pencerelerinin bir tanesi de Ukrayna pazarı olacak.

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türk şirketleri için 50 milyar dolara kadar çıkabilecek proje stoku var. Limanlar, havalimanları, köprüler, yollar, kamu binaları, okullar, hastaneler dediğimizde yaklaşık 50 milyar dolar hacme ulaşabilecek bir proje stokunu göreceğiz.