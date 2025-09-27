Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > "Kimseye söyleme" baskısı da kurtaramadı! Tacizci öğretmene 28 yıl hapis

"Kimseye söyleme" baskısı da kurtaramadı! Tacizci öğretmene 28 yıl hapis

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Kimseye söyleme&quot; baskısı da kurtaramadı! Tacizci öğretmene 28 yıl hapis
Taciz, Eğitim, Ceza, İstanbul, Hapishane, Çocuk İstismarı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da özel bir ortaokulda müzik öğretmeni olan Evren G., 13 yaşındaki öğrencisini taciz etti. Evren G.'nin çocuğa "Kimseye söyleme" diyerek baskı yaptığı da belirlenirken, tacizci öğretmen olayın ortaya çıkmasıyla tutuklandı. Mahkeme, Evren G.'yi 28 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan Evren G. (44), öğrencisi Muhammed Deniz E.'yi (13) taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

ÇOCUĞU MÜZİK ODASINA GÖTÜRMÜŞ

Sabah'ta yer alan habere göre baba Ekrem E., oğlunun okulda öğretmeni tarafından taciz edildiğini belirterek savcılığa başvurmuş, soruşturma kapsamında mağdur çocuk, çocuk izlem merkezine sevk edilmişti. Araştırmada, öğretmenin çocuğu müzik odasında kapıyı kilitleyerek taciz ettiği belirlendi.

"Kimseye söyleme" baskısı da kurtaramadı! Tacizci öğretmene 28 yıl hapis - 1. Resim
Evren G.

ÇOCUĞA "KİMSEYE SÖYLEME" BASKISI

Eylemlerin farklı zaman ve mekanlarda toplam 10 kez gerçekleştiği ve çocuğa "kimseye söyleme" diyerek baskı uygulandığı tespit edildi.

TACİZCİ EVREN G.'YE 28 YIL HAPİS

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonrası Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Evren G., "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "müstehcenlik" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından yargılandı. Mahkeme, sanığı toplam 28 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

50 bin dolara Türk vatandaşlığı veren şebekenin yöntemi ortaya çıktı: Şifre 'Çinli Kemal'Borsa bu hafta %-1,27 geriledi! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
50 bin dolara Türk vatandaşlığı veren şebekenin yöntemi ortaya çıktı: Şifre 'Çinli Kemal' - 3. Sayfa50 bin dolara Türk vatandaşlığı vermişler!Motosiklet kazasında yaralanmıştı, 35 gün sonra acı haberi geldi - 3. SayfaMotosiklet kazasında yaralanmıştı, 35 gün sonra acı haberi geldiYaptığı hareket pahalıya mal oldu: Gözaltına alındı, para cezası kesildi, işletme mühürlendi! - 3. SayfaGözaltına alındı, para cezası kesildi, işletme mühürlendi!Balıkesir'de belediyeye ait halk otobüsü zeytinliğe devrildi: Yaralılar var - 3. SayfaBelediyeye ait halk otobüsü devrildi: Yaralılar varDilencinin akıl almaz yöntemi! Döner ekmeğinin içinden paralar çıktı - 3. SayfaDöner ekmeğinin içinden paralar çıktı16 ilde dolandırıcılık operasyonu: Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi - 3. Sayfa16 ilde operasyon: Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
Sonraki Haber Yükleniyor...