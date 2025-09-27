"Kimseye söyleme" baskısı da kurtaramadı! Tacizci öğretmene 28 yıl hapis
İstanbul'da özel bir ortaokulda müzik öğretmeni olan Evren G., 13 yaşındaki öğrencisini taciz etti. Evren G.'nin çocuğa "Kimseye söyleme" diyerek baskı yaptığı da belirlenirken, tacizci öğretmen olayın ortaya çıkmasıyla tutuklandı. Mahkeme, Evren G.'yi 28 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan Evren G. (44), öğrencisi Muhammed Deniz E.'yi (13) taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
ÇOCUĞU MÜZİK ODASINA GÖTÜRMÜŞ
Sabah'ta yer alan habere göre baba Ekrem E., oğlunun okulda öğretmeni tarafından taciz edildiğini belirterek savcılığa başvurmuş, soruşturma kapsamında mağdur çocuk, çocuk izlem merkezine sevk edilmişti. Araştırmada, öğretmenin çocuğu müzik odasında kapıyı kilitleyerek taciz ettiği belirlendi.
ÇOCUĞA "KİMSEYE SÖYLEME" BASKISI
Eylemlerin farklı zaman ve mekanlarda toplam 10 kez gerçekleştiği ve çocuğa "kimseye söyleme" diyerek baskı uygulandığı tespit edildi.
TACİZCİ EVREN G.'YE 28 YIL HAPİS
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonrası Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Evren G., "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "müstehcenlik" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından yargılandı. Mahkeme, sanığı toplam 28 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.