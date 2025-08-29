Kadın için iş hayatı çok zor! İş arama platformları taciz sahasına döndü

KAAN ZENGİNLİ - Son dönemde sosyal medyada kültür-sanat sektöründeki cinsel taciz ifşaları gündeme oturmuşken, gençlerin iş hayatına adım atmak için kullandığı profesyonel ağlarda da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Kurumsal iş platformları, kadın kullanıcıların aktardığına göre artık âdeta bir ‘taciz alanı’na dönüşmüş durumda. Kullanıcıların paylaşımlarına göre, iş bulma amacıyla kullanılan platformlarda özel mesaj kutuları çoğu zaman iş tekliflerinden çok “romantik içerikli” mesajlarla doluyor. İK uzmanı veya yönetici pozisyonundaki kişiler, iş arayan genç kadınlara uygunsuz mesajlar atıyor. Bu durum, iş hayatına adım atmak isteyen gençlerin motivasyonunu ve güvenini sarsıyor.

PSKOLOJİK ETKİSİ OLUYOR

LinkedIn gibi şirketler, topluluk kurallarında “romantik/çöpçatanlık amaçlı iletişim” ve tacizi açıkça yasakladıklarını belirtiyor; kullanıcıların raporlaması hâlinde müdahale ettiklerini söylüyorlar. Ancak eleştirmenler ve araştırmacılar, sorunların özellikle özel mesajlar ve örtük taciz biçimlerinde yoğunlaşması nedeniyle otomatik tespit ve müdahalenin yetersiz kaldığını; kullanıcı bildirim sistemlerinin de çoğu zaman yavaş veya etkisiz olduğunu vurguluyor. Araştırmalar, mağdurların çoğu zaman tatmin edici bir platform içi çözüm alamadıklarını gösteriyor. Akademik çalışmalar, çevrim içi tacizin kadınlarda yalnızca anlık rahatsızlığa değil, uzun vadede “mesleki geri çekilme”, kariyer görünürlüğünü azaltma, ağ kurma fırsatlarını yitirme ve zihinsel sağlık problemlerine yol açtığını ortaya koyuyor.

CEZALAR YETERSİZ KALIYOR

Mağdurlar, çoğunlukla tacizi bildirse bile cezalandırma beklentisinin düşük olduğunu belirtiyor; bu da mağdurun adalete dair güvenini zedeliyor. Uzmanlar konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda “Platformların teknik çözümler geliştirmesi, kullanıcıların bilinçlendirilmesi ve hukuki çerçevenin güçlendirilmesi bir arada ilerlemediği sürece bu problem devam edecektir” diyor.

HUKUKİ YAPTIRIMI VAR

Avukat Gözde Biçer, profesyonel iş platformlarında yaşanan taciz olaylarının hukuki boyutuna dikkat çekti. Biçer, “İş arama amacıyla kullanılan LinkedIn gibi mecralarda kadınlara gönderilen uygunsuz mesajlar hukuken de suçtur. Türk Ceza Kanunu’na göre cinsel taciz, çevrim içi ortamda da işlenebilir bir suçtur ve mağdurların şikâyet etmesi hâlinde failler hakkında dava açılabilmektedir. Sosyal medya ya da profesyonel ağlar, hukuktan muaf değildir. Tacize uğrayan kadınların hem yasal süreçleri işletmeleri hem de kamuoyu desteğiyle bu problemin görünür kılınması büyük önem taşıyor” dedi.