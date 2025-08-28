Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Melek Mosso "Üç kez tacize uğradım" dedi, cesaret çağrısı yaptı

Melek Mosso “Üç kez tacize uğradım” dedi, cesaret çağrısı yaptı

Son zamanlarda art arda gelen taciz ifşalarına ünlü kadınlar destek olmaya devam ediyor. Bu kadınlardan biri olan şarkıcı Melek Mosso, çocukluğundan itibaren üç kez tacize maruz kaldığını açıkladı ve bu konuda cesaretin önemini vurguladı.

Magazin dünyası son günlerde taciz skandalıyla çalkalanıyor. Bazı ünlü isimler taciz suçlamaları iddiasıyla ifşa edilmişti. Bu ifşaların ardından birçok ünlü kadın da yaşadıkları taciz kabusunu paylaşarak bu ifşalara destek oldu.

Taciz ifşalarına destek veren isimler arasında yer alan Melek Mosso, kendi başına gelenleri kaleme aldı. Mosso, çocukluğundan beri üç kez tacize maruz kaldığını açıklayarak kadınların yaşadığı korkuya vurgu yaptı.

Melek Mosso “Üç kez tacize uğradım” dedi, cesaret çağrısı yaptı - 1. Resim

“ÜÇ KERE BEN DE BU DURUMLA KARLILAŞTIM”

Melek Mosso, kendisinin de tacize uğradığını, bu korku ve suçluluk duygusuyla çoğu zaman suskun kaldığını belirterek şunları söyledi:

“Son zamanlarda kız kardeşlerimin başına gelen korkunç şeyleri duyuyor, görüyor ve hepsiyle aynı dehşeti paylaşıyorum. Arkadaşlarımızla konuşurken hemen hemen herkesin bunu en az bir kere yaşamış olduğunu görmek mide bulandırıcı. Çocukluğumdan beri üç kere ben de bu durumla karşılaştım. Korku ve suçlanacağım duygusuyla asla kimseyle paylaşmadım (terapistim ve bazı yakınlarım hariç). Hepinizi cesaretinizden ötürü kutluyorum.”

“SUSMAYIN ÇÜNKÜ YALNIZ DEĞİLSİNİZ”

Ünlü şarkıcı susmayarak birlikte travmaları iyileştireceklerini ve zarar verenlerin ortaya çıkarılacağını şu sözlerle vurguladı:

“Ben hala seslendiremiyor ve isim veremiyorum. Hatta başıma gelen bazı şeylerin tacize girdiğini bile ancak idrak edebiliyorum. Sesinizi yükseltmeniz bana ve bunları yıllardır içinde tutan herkese güç ve cesaret veriyor. Susmayın! El ele bu berbat travmaları iyileştirip, bu korkunç insanları toplumdan dışlayacağız. Öyle ya da böyle artık zarar gören kadınların değil, zarar veren erkeklerin isimleri ayyuka çıkacak. Bütün kız kardeşlerime sıkı sıkı sarılıyorum. Ses çıkar. Çünkü yalnız değilsin.”

Melek Mosso “Üç kez tacize uğradım” dedi, cesaret çağrısı yaptı - 2. Resim

