Konya'da mide bulandıran olay: 4 yaşındaki çocuğa istismar! 8 gün boyunca kameralarla adım adım izlendi

Mide bulandıran olay 10 Ağustos Pazar günü Karatay ilçesinde bir sokakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan apartmanın önünde arkadaşlarıyla oynayan 4 yaşındaki kız çocuğunu elinden tutarak apartmanın içine götüren tacizci, iddiaya göre apartman boşluğunda cinsel istismarda bulundu.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, kız çocuğu durumu annesine bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri alınan ifadeler sonrası sokak üzerindeki ve çevredeki kameraları incelemeye aldı.

250 KAMERA İNCELENDİ

250 farklı güvenlik kamerası üzerinden şüphelinin 24 yaşındaki A.Ö. olduğu tespit edildi. Yapılan inceleme ve çalışma sonrası şüpheli A.Ö., Karatay ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ise hakkındaki iddiaları kabul etmediği öğrenildi.

Şüpheli şahıs Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilirken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.