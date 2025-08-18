Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Konya'daki trafik kazasında Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger yaralandı

Konya'daki trafik kazasında Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger yaralandı

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde, Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger’in de içinde bulunduğu otomobil yola çıkan eşeğe çarptı. Kazada Cönger, Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Belediye Başkanı Cönger'in de içinde bulunduğu 71 KE 271 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Gemecik Mahallesi kavşağında yola çıkan eşeğe çarpması sonucu kaza yaptı.

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada, Cönger ile Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Keskin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

