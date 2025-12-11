Eğitim Uzmanı Adem Bican, gençlerin dijital dünyada sınırları yeterince kavrayamadığını belirterek, okullarda artan şiddet ve izinsiz video çekimi gibi sorunların “dijital etik” eğitimleriyle önlenebileceğini vurguladı.

MAHMUT ÖZAY - Eğitim Uzmanı Adem Bican, gençlerin teknolojiyle iç içe büyüdüğünü ancak dijital dünyadaki sınırları tam kavrayamadığını söyledi.

Son günlerde okullarda artan şiddet olaylarını değerlendiren Bican şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz teknolojiye teknik olarak çok vakıf ancak ‘nerede ve nasıl’ kullanacakları konusunda rehberliğe ihtiyaçları var. İzinsiz görüntü almanın ‘kişisel hak ihlali’ olduğu öğrencilere ‘Dijital Etik’ dersleriyle veya seminerlerle anlatılmalıdır. Bir sınıfta dersin akışını bozan ve video çeken birkaç öğrenci olduğunda, orada ders dinlemek isteyen, üniversite hayali kuran ‘sessiz çoğunluğun’ hakkı yenmektedir. Okul yönetimleri dijital sınırları netleştirmeli."

