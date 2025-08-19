Daha 3 aylık evliydiler! Tartıştığı kocasını gözünü kırpmadan öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Mersin'de tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti. Çiftin haziran ayında evlendikleri öğrenilirken koca katili kadın tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 Ağustos 2025'te iddiaya göre, M.B., kocası Ahmet Can B.'yle (25) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
15 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçağı alan M.B., kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Koca, haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırıldı. Yoğun bakımda 15 gün hayat mücadelesi veren Ahmet Can, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
EŞİ TUTUKLANDI
Olay sonrası polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı eş M.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin 12 Haziran 2025 tarihinde evlendiği öğrenildi.
