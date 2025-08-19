Daha 3 aylık evliydiler! Tartıştığı kocasını gözünü kırpmadan öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 Ağustos 2025'te iddiaya göre, M.B., kocası Ahmet Can B.'yle (25) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

15 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçağı alan M.B., kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Koca, haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırıldı. Yoğun bakımda 15 gün hayat mücadelesi veren Ahmet Can, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı eş M.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin 12 Haziran 2025 tarihinde evlendiği öğrenildi.