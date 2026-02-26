Dünya devi şirket duyurdu! Yüzlerce kişi işten çıkarılacak
E-ticaret sitesi eBay, dünya genelinde 800 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Tasfiye edilecek pozisyonların şirketin dünya genelindeki iş gücünün yüzde 6'sına denk geldiği ifade edildi.
- eBay, dünya genelindeki iş gücünün yüzde 6'sına denk gelen 800 pozisyonu tasfiye edecek.
- Bu adımın, işletme genelinde yeniden yatırım gerçekleştirilmesi ve kurumsal yapının stratejik önceliklerle uyumlu hale getirilmesi amacıyla atıldığı belirtildi.
- Şirket, etkilenen çalışanların katkılarından dolayı minnettar olduğunu ve onlara özen ve saygı çerçevesinde destek olmakta kararlı olduğunu ifade etti.
- Şirket stratejisiyle uyumlu öncelikli alanlarda işe alımların devam edeceği kaydedildi.
Çevrim içi açık artırma hizmeti sunan e-ticaret şirketi eBay, dünya genelindeki iş gücünün yüzde 6'sına denk gelen 800 pozisyonu tasfiye edecek.
eBay sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, işletme genelinde yeniden yatırım gerçekleştirilmesi ve kurumsal yapının stratejik önceliklerle uyumlu hale getirilmesi için adımlar atıldığı belirtildi.
Bu sürecin iş gücünde belirli pozisyonları etkileyeceği kaydedilen açıklamada, "Etkilenen çalışanların katkılarından dolayı minnettarız ve onlara özen ve saygı çerçevesinde destek olmakta kararlıyız." ifadesi kullanıldı.
ABD borsaları yükseldi: Nvidia ve yapay zeka hisseleri takipte
FARKLI ALANLARDAN ALIM YAPILACAK
Edinilen bilgiye göre, bu kapsamda dünya genelindeki iş gücünün yüzde 6'sına denk gelen 800 pozisyonun tasfiye edilmesi öngörülürken, şirket stratejisiyle uyumlu öncelikli alanlarda işe alımlar devam edecek.