Trump- Netanyahu bugün bir araya geliyor: Gazze planı yürürlüğe girecek mi?

Trump- Netanyahu bugün bir araya geliyor: Gazze planı yürürlüğe girecek mi?

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

7 Ekim’den bu yana Gazze’de on binlerce sivili katleden İsrail, bu kez ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeminde. Trump, “Orta Doğu’da barış için gerçekten iyi bir şans var” sözleriyle dikkat çekerken, bugün Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek. Kritik görüşmede tarafların barış planını masaya yatırması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştirecek.

Beyaz Saray takvimine göre yerel saatle 18.00’de başlayacak olan görüşmenin yaklaşık 2 saat sürmesi planlanıyor. Görüşmenin ardından iki liderin ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

NBC News'e verdiği röportajda konuşan Trump, "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans var" ifadesini kullandı. 

Trump- Netanyahu bugün bir araya geliyor: Gazze planı yürürlüğe girecek mi? - 1. Resim

ABD Başkanı, Netanyahu ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşmeye işaret ederek barış planına vurgu yaptı.

"Herkes buna hazır görünüyor" diyerek, taraflar arasında uzlaşma ihtimalinin arttığını aktardı.

GAZZE İÇİN BARIŞ PLANI SIZDI

Trump yönetiminin hazırladığı ve henüz resmen açıklanmayan barış planı hakkında medyaya sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail'in anlaşması halinde saldırıların sona erdirilmesi ve 48 saat içinde Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirlerin teslim edilmesi öngörülüyor.

Plana göre:

Gazze, teknokratlardan oluşan geçici bir yönetim tarafından idare edilecek,

Güvenliği sağlamak için uluslararası bir barış gücü konuşlandırılacak,

İsrail ordusu, güvenliğin tesis edildiği bölgelerden kademeli olarak çekilecek,

Ramallah yönetimi gerekli reformları tamamladıktan sonra geçici yönetim, Gazze'yi devredecek.

Gazze’de ateşkes mi geliyor? Trump: Önümüzde gerçekten iyi bir şans var - 1. Resim

"HAMAS SİLAH BIRAKACAK"

Plan kapsamında Hamas’ın silah bırakması beklenirken, bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunulmayacağı, ayrılmak isteyenlere ise başka ülkelere gitme izni verileceği ifade edildi.

Ayrıca, Gazze’deki Filistinlilerin bölgede kalmasının teşvik edileceği, zorunlu göç uygulamasına başvurulmayacağı belirtildi. Buna rağmen gitmek isteyenlerin daha sonra geri dönmesine izin verileceği kaydedildi.

'İLHAKA İZİN VERMEYİZ' 

Donald Trump, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini yineledi. Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan Trump, bu konuda tavrının net olduğunu belirtti.

ABD KENTLERİNE MÜDAHALE

İç politikaya da değinen Trump, Portland’da federal tesisleri korumak üzere Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) personelinin sevk edilmesini "Orada saldırılar var, her yerde yangın çıkıyor. Bunu bir Amerikan kentinde kabul edemeyiz" sözleriyle savundu.

Chicago için de “tam bir suç yuvası” nitelendirmesi yapan Trump, bu kentte de benzer bir federal operasyon başlatmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

