'Anadolu Buluşmaları' Ardahan'da! Bölgesel Kalkınma Masaya Yatırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ardahan’da düzenlenen 'Anadolu Buluşmaları' programında, Ardahan ve Kars’ın ekonomik potansiyeli, kalkınma hedefleri ve bölgesel iş birliği olanakları masaya yatırıldı. Programda ortak projelerle tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi çağrısı öne çıktı.

İhlas Medya Grubu'na ait Türkiye’de İş Dünyası Dergisi tarafından düzenlenen 'Anadolu Buluşmaları' programı Ardahan'da gerçekleşti.

Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda; Ardahan ve Kars'ın ekonomik potansiyeli, kalkınma hedefleri, stratejik projeleri ve iş dünyasına yönelik yeni fırsatlar ele alındı.

Bölgenin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar ve iş birliği imkanları üzerinde duruldu.

BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM KATILDI

Programın moderatörlüğünü gazeteci Celal Toprak üstlenirken; Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ve Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca konuşmacılar arasında yer aldı.

Toplantıya ayrıca Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören, akademisyen Prof. Dr. Esfender Korkmaz ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katılım sağladı.

'Anadolu Buluşmaları' Ardahan'da! Bölgesel Kalkınma Masaya Yatırıldı - 1. Resim

"İKİ İL ORTAK PROJE YAPSIN" ÖNERİSİ

Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Esfender Korkmaz, Kars-Ardahan illerinin ortaklaşa bir proje yapması gerektiğini söyledi. Korkmaz, 2 ilin ortaklaşa projelerinin hayata geçirilmesiyle tarım ve hayvancılık anlamında ekonomiye önemli katkılar sağlanacağını kaydetti.

'Anadolu Buluşmaları' Ardahan'da! Bölgesel Kalkınma Masaya Yatırıldı - 2. Resim

"ÖNEMLİ ETKENLER HAREKETE GEÇİRİLMELİ"

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Ardahan’ın ekonomik anlamda dezavantajlara sahip bir ilimiz, sadece Ardahan değil, Kars, Ardahan, Iğdır, Türkiye’de maalesef ekonomik gelişmişlik endekslerinde gerilerde bir bölge, Ardahan da bunların başında bir bölge, bunların gelişiminde önemli etkenleri harekete geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Yoğun ilgi gören programın sonunda katılımcılara plaket verildi.

