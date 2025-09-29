Piliç eti sektörüne ceza yağdı! Banvit'ten açıklama geldi

Rekabet Kurulu tarafından piliç eti sektöründe yürütülen soruşturma tamamlandı. Kurul, firmaların kullandığı "ileri tarihli fiyat listesi" yöntemini yasaklarken, karar kapsamında çok sayıda firmaya toplam 3 milyar 700 milyon TL idari para cezası kesildi.

Ceza yiyen şirketlerden biri olan Banvit'ten konuyla ilgili KAP'a açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Kurul, Banvit'e toplam 947 milyon 305 bin TL ceza kesti. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: