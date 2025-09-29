Piliç eti sektörüne ceza yağdı! Banvit'ten açıklama geldi
Rekabet Kurulu'nun piliç eti sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda firmaya toplam 3 milyar 700 milyon TL idari para cezası kesildi. Yaklaşık 1 milyar TL ceza yiyen şirketlerden biri olan Banvit'ten ise konuyla ilgili açıklama geldi.
Rekabet Kurulu tarafından piliç eti sektöründe yürütülen soruşturma tamamlandı. Kurul, firmaların kullandığı "ileri tarihli fiyat listesi" yöntemini yasaklarken, karar kapsamında çok sayıda firmaya toplam 3 milyar 700 milyon TL idari para cezası kesildi.
Ceza yiyen şirketlerden biri olan Banvit'ten konuyla ilgili KAP'a açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Kurul, Banvit'e toplam 947 milyon 305 bin TL ceza kesti. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Rekabet Kurulu'nun şirketimizin de arasında bulunduğu teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturması sonucunda, şirketimiz hakkında Rekabet Kurulu tarafından 947.305.871,90 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.
Bildirilen karar, gerekçeli karar niteliğinde olmayıp henüz cezanın gerekçesine ilişkin detaylar şirketimize ulaşmamıştır. Söz konusu cezanın, gerekçeli kararın şirketimize tebliğinden itibaren yasal süresi içinde yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödenmesi değerlendirilecektir."