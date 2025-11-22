Bursa’nın 225 yıllık tarihi lezzeti, 22 Kasım Dünya Cantık Günü’nde binlerce kişiye ücretsiz dağıtıldı. Yerli ve yabancı turistler, hamuru ve odun ateşinde pişirilmesiyle öne çıkan bu lezzetin tadına hayran kaldı.

Bursa’da 200 yılı aşkın geçmişiyle kentin tescilli gastronomi ürünleri arasında yer alan cantık, 22 Kasım Dünya Cantık Günü’nde yerli ve yabancı turistler ile Bursalılara ücretsiz olarak ikram edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kozahan önündeki stantta kendi elleriyle cantık ve ayran dağıttı. Ulucami ve Kozahan’ı ziyaret eden Tayvanlı turistler, cantığın lezzetine hayran kaldı.

TARİHİ LEZZET: CANTIK

225 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Bursa’ya gelen Tatar göçmenler tarafından Türk mutfağına kazandırılan cantık, hamurunun özelliği, iç harcı ve gürgen odununda pişirilmesiyle diğer pideler arasında öne çıkıyor.

Bursa’daki 12 cantık işletmecisi, “Dünya Kahve Günü, Dünya Barista Günü, Dünya Pizza Günü var; peki neden Dünya Cantık Günü yok?” diyerek harekete geçti. İşletmeciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in desteğiyle 22 Kasım’ı Dünya Cantık Günü olarak ilan ettirdi.

Binlerce kişiye ücretsiz dağıtıldı! Turistler 225 yıllık tarihi lezzetin tadına hayran kaldı

BİNLERCE KİŞİYE ÜCRETSİZ DAĞITIM

Kutlamalar kapsamında işletmeler misafirlerine yüzde 50 indirim uygularken, Büyükşehir Belediyesi de Kozahan ve Ulucami yanındaki stantlarda binlerce kişiye ücretsiz cantık ve ayran ikram etti.

Başkan Bozbey, “Bursa gastronomisinin önemli ürünlerinden biri cantık. Osmanlı’dan gelen bu kültürü yaşatmaya devam ediyoruz. Bugün misafirlerimize cantık ve ayran ikram ediyoruz. Özellikle yabancı turistler lezzetine hayran kaldı. Böylece Bursa’nın coğrafi işaretli bu değerini tanıtmış oluyoruz” dedi.

ODUN ATEŞİNDE PİŞİYOR

Cantık işletmecisi Gökhan Korucuoğlu, “Kahve günü, pizza günü, barista günü vardı. Biz de neden Cantık Günü olmasın diye yola çıktık. 22 Kasım Dünya Cantık Günü ilan edildi. Bugün ücretsiz dağıtım yapıyoruz ve bir bedava kampanya düzenledik. Önümüzdeki yıl etkinliği daha da büyüteceğiz” dedi.

Korucuoğlu, Bursa cantığının mayalı hamuru, iç harcı ve odun ateşi ile farklılaştığını belirterek, “Kenarları kalın ve yumuşak, mayalı hamuruyla diğer pidelerden ayrılıyor. İç harcında dana kıyması, soğan, biber, domates ve baharatlar bulunuyor. Odun ateşinde pişirilmesi ve doyurucu olması tercih edilmesinin başlıca sebepleri” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR EKONOMİ 143 bini aşkın vatandaşa iş imkanı sağladılar! 5 milyar avroluk yatırım ufukta

BURSA CANTIĞININ TARİHİ SERÜVENİ

Bursa cantığının kökeni 1800’lü yıllara dayanıyor. Tatar mutfağından gelen bu lezzetin kenarları kalın, orta kısmı ince oluyor. İç harcında kıyma, kavrulmuş yağ, soğan, domates, biber ve baharatlar bulunuyor. Geleneksel taş tabanlı fırınlarda özellikle gürgen odunu ile pişirilen üstü açık yuvarlak bir pide çeşidi olarak biliniyor.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası