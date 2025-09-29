Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hamsi için 6 ülkeye çağrı: Ortak kararlar alınsın

Kaynak: Anadolu Ajansı
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, Karadeniz'deki bütün balıklar için ortak bir karar alınır ve uygulanırsa hamsinin gelecek nesillere daha bol aktarılabileceğini vurguladı.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, geçmiş yıllara oranla avcılığında düşüş yaşanan hamsinin tekrar denizlerde bol avlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Bu çalışmaların en başında hamsi avcılığına getirilen kota uygulamasının yer aldığını belirten Samsun, kontrol ve denetim faaliyetlerinin düzenli yürütülmesinin de Türkiye'nin hamsi stoklarının korunmasında kararlı bir duruş sergilediğini belirtti.

ALTI ÜLKEYİ İŞARET ETTİ

Türkiye'nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesine rağmen Karadeniz'e kıyısı olan Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Moldova, Rusya ve Gürcistan'ın yeteri kadar çaba göstermediğini vurgulayan Samsun, "Biz hamsiyi 9 santimetreden küçük avlamıyoruz. Başka ülkelerde olmayan teknolojik cihazları gırgır teknelerinde muhafaza eden Türk balıkçıları son yıllarda oldukça bilinçli davranıyor." diye konuştu.

Türk balıkçıların Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen koruma ve kontrol faaliyetlerine destek olduklarını da ifade eden Samsun, şu ifadeleri kullandı:

"ÇÖZÜM ALTI ÜLKENİN ORTAK KARARLAR ALMASI"

"Ancak bizim sahillerimizde avlanmayan hamsi Gürcistan'a gittiği zaman 5-6 santimetre boyunda balık unu ve yağ fabrikaları için, kanatlı hayvan yemi yapılmak için avlanıyor. O ülkelerdeki kurumsal yapılar bizim ülkemizdeki kadar gelişmiş olmadığı için bu yanlış uygulamalar hamsi stoklarını olumsuz etkilemektedir. Peki çözüm nedir? Bu altı ülkenin ortak çözümler getirerek ortak kararlar almasıdır."

Samsun, Türkiye'nin tek başına alıp uyguladığı kararların çok sürdürülebilir olamayacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Karadeniz Ekonomik Topluluğu toplantılarında bu konu gündeme geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatları, bilim insanları araştırmalarla bilimsel olguyu ortaya koyuyorlar. Ancak biliniyor ki diplomasi sonuç sanatıdır. Biraz zaman alır. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak ilgili birimler, kurumlar ve akademik camia olarak diğer ülkelere aktarıyoruz. Ortak bir karar almak için çabalar sürüyor. Tüm ülkelerin katılımıyla kısa sürede Karadeniz'deki bütün balıklar için ortak bir karar alınır ve uygulanırsa hamsiyi bizden sonrası gelecek nesillere daha bol aktarabileceğimizi düşünüyoruz."

