Borsada bu hafta 6 şirket para dağıtacak! TUPRS temettü ne zaman, kaç TL?

TÜRKİYE GAZEZESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden 6’sı bu hafta temettü ödemesi yapacak. Haftalık temettü takviminde yer alan şirketlerin tamamı 30 Eylül Salı günü kâr payı ödemesini gerçekleştirecek.

Bu şirketler, net temettü tutarları ve son kapanış fiyatlarına göre temettü verimlilikleri şöyle sıralanıyor:

Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS)

Hisse başına temettü: 6,31 TL

Temettü verimliliği: %3,27

Global Yatırım Holding (GLYHO)

Hisse başına temettü: 0,05 TL

Temettü verimliliği: %0,63

Lokman Hekim (LKMNH)

Hisse başına temettü: 0,18 TL

Temettü verimliliği: %0,99

PC İletişim ve Medya (PCILT)

Hisse başına temettü: 0,72 TL

Temettü verimliliği: %2,06

Alfa Solar Enerji (ALFAS)

Hisse başına temettü: 0,14 TL

Temettü verimliliği: %0,29

Ofis Yem (OFSYM)

Hisse başına temettü: 0,36 TL

Temettü verimliliği: %0,55

TUPRS'TA YÜKSEK VERİMLİLİK

Borsanın en hacimli ve lokomotif hisselerinden olan TÜPRAŞ da (TUPRS) bu hafta temettü dağıtacak şirketler arasında yer alıyor. TUPRS, hisse başına 6,31 TL net temettü tutarı ve %3,27 gibi yüksek temettü verimliliği ile dikkat çekiyor.

Borsada son kapanışını 192,80 TL’den gerçekleştiren TUPRS hissesi, yılbaşından bu yana %30’un üzerinde primle dikkat çekiyor.