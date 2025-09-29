Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > TÜİK duyurdu! Ekonomik güven endeksi arttı

TÜİK duyurdu! Ekonomik güven endeksi arttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TÜİK duyurdu! Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomi, Ekonomik Güven Endeksi, Eylül, Reel Kesim Güven Endeksi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artarak 98 değerini aldı.

TÜİK'in açıkladığı endeks ağustosta 97,9 iken eylülde yüzde 0,1 artarak 98 oldu. Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 83,9'a geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,2 artışla 100,8 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,1 azalarak 111 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,4 yükselişle 109,2 olurken inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,6 artışla 88,3 değerini aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hindistan'da kan donduran olay! Küçük çocuk annesinin gözü önünde başı kesilerek öldürüldüBorsada 220 milyon TL'lik geri alım! Geçen hafta 11 şirket kendi hissesini topladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsada 220 milyon TL'lik geri alım! Geçen hafta 11 şirket kendi hissesini topladı - EkonomiGeçen hafta 11 şirket kendi hissesini topladıBorsa neden düşüyor? BİST 100 yeni haftaya kayıpla başladı! - EkonomiBİST 100 yeni haftaya kayıpla başladı!Piliç eti sektörüne ceza yağdı! Banvit'ten açıklama geldi - Ekonomi1 milyar TL ceza yiyen Banvit'ten açıklamaBorsada bu hafta 6 şirket para dağıtacak! TUPRS temettü ne zaman, kaç TL? - EkonomiBorsada bu hafta 6 şirket para dağıtacak!Enpara mobil mesaj gönderdi, IBAN’ı unuttu: Paralar geri döndü, şikayet yağdı - EkonomiParalar geri döndü, şikâyet yağdı!Piyasalar bu hafta 6 kritik veriye odaklandı! - EkonomiPiyasalar bu hafta 6 kritik veriye odaklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...