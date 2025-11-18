Konya’da belediye otobüsünde çıkan kavgada 21 yaşındaki Kadirhan Öztürk bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Konya Ereğli Caddesi'nde meydana geldi.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Edinilen bilgiye göre, Tatlıcak Mahallesi'nden merkez istikametine seyir halinde olan belediye otobüsünde 2 kişi, 'yan baktın, ne bakıyorsun' diyerek tartışmaya başladı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışma sırasında Vahdettin I., yanındaki bıçakla 21 yaşındaki Kadirhan Öztürk'ü bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan genç, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadirhan Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MELİN ÖZTÜRK

