Enpara mobil mesaj gönderdi, IBAN’ı unuttu: Paralar geri döndü, şikayet yağdı

QNB Finansbank çatısı altında faaliyet gösteren Enpara.com, Enpara Bank A.Ş.’ye devredildi. 2012 yılından bu yana dijital bankacılık hizmeti sunan Enpara.com’a ait tüm ürün ve hesaplar, Enpara Bank A.Ş. bünyesine taşındı.

Devir süreciyle birlikte en önemli değişiklik IBAN numaralarında yaşandı. Daha önce kullanılan ve “111” kodunu içeren IBAN’lar geçerliliğini yitirirken, müşteriler artık yeni IBAN numaraları üzerinden işlem yapmak zorunda.

Banka, özellikle kira gibi düzenli ödemelerde aksama yaşanmaması için, eski IBAN’lara yapılan EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara yönlendirileceğini duyurdu.

KREDİ KARTLARI NASIL AYRILACAK?

Kredi kartı tarafında QNB ve Enpara kartlarını aynı anda kullanan müşteriler için limitler ayrılacak. Artık iki kartın limitleri birbirinden bağımsız olacak. Limit paylaşımı tercihi ise müşteriye bırakılacak.

Enpara, yeni dönemde de EFT, FAST ve havale işlemlerinin ücretsiz, kredi kartlarının ise ömür boyu aidatsız olacağını duyurdu.

"PARA GÖNDERİMİ YAPILMIYOR" İDDİASI

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, geçiş işleminden önce kendilerine yeni IBAN adreslerinin bildirilmediğini öne sürdü.

Enpara'nın SWIFT sistemine kayıt olmadan hesap taşıma işlemi gerçekleştirdiği, bu nedenle yurt dışından ödeme bekleyen birçok kullanıcının alacaklarını alamadığı iddia edildi.

Banka ise kullanıcılara, " Değerli müşterimiz, Enpara.com faaliyetlerine QNB Bank A.Ş.'den ayrılarak yine bir QNB Group (Q.P.S.C.) iştiraki olan Enpara Bank A.Ş. altında devam edeceği için hesaplarınız ve diğer tüm ürünleriniz Enpara Bank A.Ş. altına taşınmıştır.

Enpara.com'u kullanmaya devam edebilmeniz için yeni uygulamamızı indirmeniz ve mevcut şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. Yeni uygulamayı indirdikten sonra eski uygulamamızı silmenizi rica ederiz." şeklinde mesaj atarken iddia edilen sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.





