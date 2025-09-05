Enpara hesabı olanlar dikkat! IBAN'lar değişiyor, bu talimatı vermeyene para gelmeyecek

Enpara, bilindiği üzere QNB Finansbank çatısı altında faaliyet gösteriyor. Ancak Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu değişim Enpara hesabı olan herkesi etkileyecek.

ENPARA IBAN'LARI DEĞİŞECEK

Dönüşümle birlikte müşterilerin hesap numaraları aynı kalacak ancak IBAN numaraları yasak zorunluluk nedeniyle değişecek. Geçiş 12 Eylül tarihinde başlayacak.

MÜŞTERİLERE MESAJ ATILDI

Banka sürecin başlamasına sayılı günler kala müşterilerini SMS ile bilgilendirdi. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu belirtilirken, eski IBAN’lara gelecek EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağı bildirildi.

TALİMAT VERİLMESİ GEREKİYOR

Ancak bunun için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor. Talimat verilmezse, eski IBAN’a yapılan transferlerin otomatik aktarımı gerçekleşmeyecek.

TALİMAT FAST VE HAVALEYİ KAPSAMIYOR

Banka ayrıca, FAST ve havale işlemlerinde, hatalı IBAN bilgisi girildiğinde sistemin göndericiyi uyardığını ve bu işlemlerin otomatik olarak reddedileceğini belirtti. Dolayısıyla verilecek talimat FAST ve havale işlemleri için geçerli olmayacak.

HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Devir işlemi sonrasında Enpara.com’un sunduğu tüm ürün ve hizmetler aynı şekilde ve masrafsız olarak sunulmaya devam edecek. Kredi kartları ömür boyu aidatsız olacak, EFT/FAST/havale işlemleri yine ücretsiz olacak.