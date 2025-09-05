Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Enpara hesabı olanlar dikkat! IBAN'lar değişiyor, bu talimatı vermeyene para gelmeyecek

Enpara hesabı olanlar dikkat! IBAN'lar değişiyor, bu talimatı vermeyene para gelmeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Enpara hesabı olanlar dikkat! IBAN&#039;lar değişiyor, bu talimatı vermeyene para gelmeyecek
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enpara hesaplarıyla ilgili önemli bir değişiklik yapılacak. Enpara'nın Enpara A.Ş.'ye devri nedeniyle müşterilerin IBAN'ları yasal zorunluluk nedeniyle değişecek. Eski IBAN'lara gelen EFT ve SWIFT transferleri 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara yönlendirilecek. Ancak bunun için hesap sahiplerinin talimat vermesi gerekiyor. İşte detaylar...

Enpara, bilindiği üzere QNB Finansbank çatısı altında faaliyet gösteriyor. Ancak Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu değişim Enpara hesabı olan herkesi etkileyecek.

ENPARA IBAN'LARI DEĞİŞECEK 

Dönüşümle birlikte müşterilerin hesap numaraları aynı kalacak ancak IBAN numaraları yasak zorunluluk nedeniyle değişecek. Geçiş 12 Eylül tarihinde başlayacak. 

Enpara hesabı olanlar dikkat! IBAN'lar değişiyor, bu talimatı vermeyene para gelmeyecek - 1. Resim

MÜŞTERİLERE MESAJ ATILDI 

Banka sürecin başlamasına sayılı günler kala müşterilerini SMS ile bilgilendirdi. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu belirtilirken, eski IBAN’lara gelecek EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağı bildirildi.

Enpara hesabı olanlar dikkat! IBAN'lar değişiyor, bu talimatı vermeyene para gelmeyecek - 2. Resim

TALİMAT VERİLMESİ GEREKİYOR

Ancak bunun için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor. Talimat verilmezse, eski IBAN’a yapılan transferlerin otomatik aktarımı gerçekleşmeyecek.

Enpara hesabı olanlar dikkat! IBAN'lar değişiyor, bu talimatı vermeyene para gelmeyecek - 3. Resim

TALİMAT FAST VE HAVALEYİ KAPSAMIYOR 

Banka ayrıca, FAST ve havale işlemlerinde, hatalı IBAN bilgisi girildiğinde sistemin göndericiyi uyardığını ve bu işlemlerin otomatik olarak reddedileceğini belirtti. Dolayısıyla verilecek talimat FAST ve havale işlemleri için geçerli olmayacak.

HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK YOK 

Devir işlemi sonrasında Enpara.com’un sunduğu tüm ürün ve hizmetler aynı şekilde ve masrafsız olarak sunulmaya devam edecek. Kredi kartları ömür boyu aidatsız olacak, EFT/FAST/havale işlemleri yine ücretsiz olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Arda Turan'ın göz temasından kaçınması gündem olmuştu… Aslıhan Doğan'dan ilk yorum geldiFenerbahçe, Avrupa kadrosuna almamıştı! Mimovic'e Şampiyonlar Ligi'nden talip var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merkez Bankası eylülde faizi ne yapacak? ABD'li Goldman Sachs, tahminini değiştirdi - EkonomiABD'li Goldman Sachs, faiz tahminini değiştirdiBİST 100 zirveden %-6,68 geriledi! İşte dibine ve zirvesine yakın hisseler - Ekonomiİşte dibine ve zirvesine yakın hisseler!100 günlük ortalamaya dikkat! Bitcoin’de düşüş serisi bitiyor - EkonomiOrtalamaya dikkat! Bitcoin’de düşüş serisi bitiyorKrediler 1 haftada 31 milyar TL arttı! İşte konut, ihtiyaç ve taşıtta en ucuz oranlar - Ekonomiİşte konut, ihtiyaç ve taşıtta en ucuz oranlarAltında son 12 haftanın en iyi performansı! Piyasada dikkatler saat 15:30’da - EkonomiAltında son 12 haftanın en iyi performansıFedEx’ten 130 milyon dolarlık yatırım - EkonomiFedEx’ten 130 milyon dolarlık yatırım
Sonraki Haber Yükleniyor...