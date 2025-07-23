Enpara devrediliyor! Müşterilere bu yazı gitti, İBAN numaraları değişecek

QNB Bank'ın altında faaliyetlerine devam eden Enpara.com, Enpara Bank'a devredilecek. Bu sebeple müşterilerin IBAN numaraları değiştirilmeye başlandı.

2012 senesinden beri QNB Finansbank A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren dijital bankacılık platformu Enpara.com, QNB Group’a bağlı olarak kurulan Enpara Bank A.Ş.’ye devredilecek.

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Sürecin tamamlanmasıyla müşterileri bazı değişikliklere ayak uydurmak zorunda kalacak. IBAN numaraları değişecek ancak hesap numaraları aynı kalacak.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA VAR

Öte yandan Enpara'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Devir sonrasında güncel IBAN’larınız yerine hâlâ eski IBAN’larınıza (QNB Bank IBAN’ı) EFT veya SWIFT yapan göndericiler olabilir. Bu durumda, eğer önceden talimat verilmişse, QNB Bank gelen bu transferleri Enpara Bank’taki hesabınıza 90 gün boyunca otomatik ve ücretsiz şekilde aktaracaktır."

Aksi taktirde eski IBAN'lara gelen EFT ve SWIFT'ler göndericiye geri dönecek. Enpara.com IBAN konusuna ilişkin bildirimlerin yapılmaya devam edileceğini açıkladı.