Merkez Bankası eylülde faizi ne yapacak? ABD'li Goldman Sachs, tahminini değiştirdi

TÜİK, ağustos enflasyonunu 3 Eylül tarihinde açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,04 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,95 oldu. Bu gelişme sonrası gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. 11 Eylül tarihinde faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir rapor geldi.

150 BAZ PUANLIK DÜŞÜŞ

Goldman Sachs, eylül ayı faiz indirim beklentisini aşağıya çekti. Daha 350 baz puanlık indirim bekleyen banka, bu beklentisini 200 baz puana indirdi. Banka, bu değişikliğin gerekçesi olarak yılın ikinci çeyreğinde açıklanan ve öngörülerin üzerinde gelen büyüme rakamlarını ve ağustos ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyonu gösterdi.

"SINIRLI BİR FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUZ"

Goldman Sachs raporunda “İkinci çeyrek GSYH büyümesi, iç talepteki zayıflığa rağmen öngörülerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bunun yanında, Ağustos ayı enflasyonu da beklentileri aştı. Bu nedenle TCMB’nin, önceki toplantıya kıyasla daha sınırlı bir faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyoruz” denildi.

Son dönemde açıklanan veriler, Merkez Bankası’nın para politikası adımlarına yönelik belirsizliği artırırken, piyasalar enflasyonun ve büyümenin seyrine göre TCMB’nin izleyeceği rotayı dikkatle izliyor.