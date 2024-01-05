Goldman Sachs'tan yeni yılda TL için iyimser tahmin

5 Ocak 2024 12:48 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 13:11

ABD bankacılık devi Goldman Sachs, Türkiye’de son aylarda parasal ve finansal şartların sıkılaştığını ve bunun da iç tüketimi düşürerek enflasyonu yavaşlattığını belirtti. Banka, reel faizlerin pozitife dönmesiyle birlikte, yabancı para girişlerinin arttığını ve bunun da Türk Lirasının reel değerini yükselttiğini vurguladı.

Bankanın Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmesinde, "Artan döviz girişlerinin ve daralan cari açığın 2024 yılında TL'deki değer kaybı oranını sınırların içine çekeceğini düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Goldman Sachs, "Türk Lirası tahminlerden daha mı az değer kaybedecek?" sorusunu "evet" diye yanıtladı.

Eylül ayından bu yana Türkiye'de parasal ve finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığına işaret eden Goldman Sachs, "Bu da iç talebin ılımlı seyretmesine ve görece fiyat baskılarının yavaşlamasına yol açmıştır" ifadelerine yer verdi.

TÜRK LİRASINDAKİ DEĞER KAYBI SINIRLI OLACAK

Reel faizlerin tekrar pozitif bölgeye dönmesiyle birlikte, yabancı döviz girişleri artış eğilimine girdiğini vurgulayan banka, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirasının en azından bir miktar reel değer kazanması konusunda rahat olduğuna dair sinyaller verdiği göz önünde bulundurulduğunda, artan döviz girişlerinin ve daralan cari açığın 2024 yılında TL'deki değer kaybı oranını sınırların içine çekeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.