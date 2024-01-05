Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Goldman Sachs'tan yeni yılda TL için iyimser tahmin

    ABD merkezli finans kuruluşu Goldman Sachs, Türkiye ekonomisi hakkında yaptığı analizde, Türk lirasının (TL) 2024 yılında daha az değer kaybına uğrayacağını öngördü.

    Goldman Sachs&#039;tan yeni yılda TL için iyimser tahmin
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD bankacılık devi Goldman Sachs, Türkiye’de son aylarda parasal ve finansal şartların sıkılaştığını ve bunun da iç tüketimi düşürerek enflasyonu yavaşlattığını belirtti. Banka, reel faizlerin pozitife dönmesiyle birlikte, yabancı para girişlerinin arttığını ve bunun da Türk Lirasının reel değerini yükselttiğini vurguladı.

    Bankanın Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmesinde, "Artan döviz girişlerinin ve daralan cari açığın 2024 yılında TL'deki değer kaybı oranını sınırların içine çekeceğini düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

    Goldman Sachs, "Türk Lirası tahminlerden daha mı az değer kaybedecek?" sorusunu "evet" diye yanıtladı.

    Eylül ayından bu yana Türkiye'de parasal ve finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığına işaret eden Goldman Sachs, "Bu da iç talebin ılımlı seyretmesine ve görece fiyat baskılarının yavaşlamasına yol açmıştır" ifadelerine yer verdi.

    TÜRK LİRASINDAKİ DEĞER KAYBI SINIRLI OLACAK

    Reel faizlerin tekrar pozitif bölgeye dönmesiyle birlikte, yabancı döviz girişleri artış eğilimine girdiğini vurgulayan banka, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirasının en azından bir miktar reel değer kazanması konusunda rahat olduğuna dair sinyaller verdiği göz önünde bulundurulduğunda, artan döviz girişlerinin ve daralan cari açığın 2024 yılında TL'deki değer kaybı oranını sınırların içine çekeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Türk LirasıTlGoldman Sachs
    Haberler > Ekonomi > Goldman Sachs'tan yeni yılda TL için iyimser tahmin
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Hazine 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek - EkonomiHazine 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecekAkaryakıtta etiketler bir kez daha değişti - EkonomiAkaryakıtta etiketler bir kez daha değiştiTesla’nın direksiyonlarında sorun çıktı, 1,6 milyon araç geri çağrıldı - EkonomiTesla’nın direksiyonlarında sorun çıktı, 1,6 milyon araç geri çağrıldıDolarda yeni zirve, ABD verisi öncesi 30 TL'ye dayandı! - EkonomiDolarda yeni zirve, ABD verisi öncesi 30 TL'ye dayandı!Karadeniz doğalgazı 1,5 milyon haneye ulaşıyor - EkonomiKaradeniz doğalgazı 1,5 milyon haneye ulaşıyorKüresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine kilitlendi - EkonomiKüresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine kilitlendi"Çift hanelerde kalmaya devam edecek" - Ekonomi"Çift hanelerde kalmaya devam edecek"Emekli aylığı artışında iki ayrı formül - EkonomiEmekli aylığı artışında iki ayrı formülEnflasyon, gıda ve enerjiyle yükseldi! - EkonomiEnflasyon, gıda ve enerjiyle yükseldi!Tosyalı, İspanyol Baika Steel Tubular System’i satın aldı - EkonomiTosyalı, İspanyol Baika Steel Tubular System’i satın aldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...