Yabancı yatırımcı Türk Lirası varlıklara akın akın geliyor! TCMB açıkladı, hisse alım serisi 8. haftaya çıktı

28 Aralık 2023 16:23 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 16:29

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcının Türk Lirası varlıklara ilgisi giderek artıyor. Yabancı yatırımcı geçen hafta 139,9 milyon dolar hisse alışı gerçekleştirdi. Böylelikle yabancı yatırımcının hisse alımı serisi 8. haftada da sürmüş oldu. Aynı zamanda Türk Lirası mevduatlar da 8.7 trilyon TL'ye yaklaştı.

BANKACILIK MEVDUATLARI YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından menkul kıymetler ile haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 22 Aralık ile biten haftada 193 milyar 149 milyon 191 bin lira artışla 15 trilyon 67 milyar 433 milyon 752 bin liraya yükseldi.

TÜRK LİRASI MEVDUAT 8.7 TRİLYON TL'YE YAKLAŞTI

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,62 yükselişle 8 trilyon 667 milyar 256 milyon 400 bin liraya yükseldi. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,98 artarak 5 trilyon 790 milyar 751 milyon 341 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 210 milyar 169 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 177 milyar 205 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

YURTİÇİ YERLEŞİKLERDE 408 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 22 Aralık itibarıyla 408 milyon dolarlık artış görüldü.

YABANCI YATIRIMCI 8 HAFTADIR HİSSE ALIYOR

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 22 Aralık haftasında 139,9 milyon dolar hisse alışı yaptı. Böylece yurt dışında yerleşiklerin hisse alımları sekinci haftada da devam etmiş oldu.

Verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları ise 33,9 milyon dolar oldu. Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları 0,3 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları 1,0 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

HİSSELERİN PİYASA DEĞERİ 30 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 30 milyar 435,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 672,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 696,0 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 691,1 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 61,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.