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    Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu, yeni yıl öncesi tarihi rekor! Merkez Bankası rezervleri 145.5 milyar dolara ulaştı

    Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 47 milyar dolar artarak 145,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan rezervlerdeki yükselişi "En son müjdeyi de paylaşmak istiyorum" diyerek duyurdu.

    Erdoğan &quot;müjde&quot; diyerek duyurdu, yeni yıl öncesi tarihi rekor! Merkez Bankası rezervleri 145.5 milyar dolara ulaştı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ekonomi yönetiminde Mayıs ayında yaşanan değişim, meyvesini vermeye devam ediyor. Merkez Bankası rezervleri son 7 ayda rekor seviyeye yükseldi. Rezervler, 22 Aralık haftasında 145,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

    SON 7 AYDA REZERVLER 47 MİLYAR DOLAR YÜKSELDİ

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. TCMB'nin toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar artışla 145 milyar 453 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Mayıs ayından bu yana yükseliş ise 47 milyar doları buldu.

    BRÜT REZERVLER 100 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

    Verilere göre 22 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 158 milyon dolar artışla 97 milyar 557 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Aralık'ta 95 milyar 399 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    ALTIN REZERVLERİ 48 MİLYAR DOLARA DAYANDI

    Söz konusu dönemde altın rezervleri de 767 milyon dolar artarak 47 milyar 129 milyon dolardan 47 milyar 896 milyon dolara çıktı.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar yükselişle 142 milyar 528 milyon dolardan 145 milyar 453 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

    Toplam rezervlerde mayıs sonundan 22 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 46 milyar 995 milyon dolar olurken, söz konusu yükseliş yüzde 47,7'ye karşılık geldi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NET MESAJ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de gerçekleştirilen 53. Muhtarlar buluşmasında Merkez Bankası rezervlerine ilişkin konuştu. Erdoğan, "31 Aralık'ta yürürlüğe girecek bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. En son müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırarak 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır." dedi. Yeni asgari ücret ve enflasyona dair de mesajlar veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    "Yüzde 49 artışla 17 bin 2 liraya çıkan yeni asgari ücretle, çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Rakamlar son aylarda enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki ivme kaybı daha net görülecek."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Merkez BankasıRezerv
    Haberler > Ekonomi > Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu, yeni yıl öncesi tarihi rekor! Merkez Bankası rezervleri 145.5 milyar dolara ulaştı
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