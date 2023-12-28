Türk Lirası mevduat ve KKM hesapları için yeni adım! KDV için resmi düzenleme, süre uzatıldı

28 Aralık 2023 10:36 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 10:55

Ekonomi yönetiminin parasal sıkılaşma adımlarıyla cazibesi giderek artan Türk Lirası mevduat hesapları başta olmak üzere katılım hesapları için yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararla alıcı tarafından ödenecek KDV oranı yeni yılda aynı kalacak. Aynı zamanda Kur Korumalı Mevduat (KKM) kurumlar vergisi istisnasının süresi de uzatıldı.

TÜRK LİRASI MEVDUAT İÇİN YENİ KARAR

Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indiriminin süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı. Kararla, mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kâr paylarında, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasında süre uzatımına gidildi.

Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa ve ipoteğe dayalı, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulamasının süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı.

KKM'DE VERGİ İSTİSNASI SÜRESİ UZATILDI

Aynı zamanda dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yer alan düzenlemelerde ise Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları hakkında yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, KKM ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 31 Aralık 2023'ten 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanına, sürenin bitimini müteakip bu süreyi her defasında altı ayı geçmeyen süreler halinde uzatma, uygulanan istisna oranını azaltma ve tekrar kanuni seviyesine getirme, hesap türü, hesapların vadesi ve açılış tarihine göre istisna oranını azaltma ve farklı istisna oranı belirleme yetkisi verildi.

Öte yandan KKM'de erime 17 haftada 725 milyar TL'ye ulaştı. KKM'de düşüş 17. haftada da devam etti. 15 Aralık haftasında Kur korumalı mevduat hesapları, önceki hafta 18,7 milyar TL düşüş gerçekleşerek, 2,68 trilyon TL'ye geriledi.