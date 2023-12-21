Bakan Şimşek '2024'te çıkış tamamlanacak' demişti! KKM'de erime 17 haftada 725 milyar TL'ye ulaştı

21 Aralık 2023 15:41 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 16:07

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün TBMM Genel Kurulu'nda "KKM'den çıkış başladı, 3,4 trilyon liradan 2,7 trilyon liraya düştü. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki sene bu çıkış tamamlanacak" açıklamasını yapmıştı. Bakan Şimşek'in işaret ettiği KKM'de düşüş 17. haftada da devam etti. Kur korumalı mevduat hesapları, önceki hafta 18,7 milyar TL düşüş gerçekleşerek, 2,68 trilyon TL'ye geriledi.

16 HAFTADA 700 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 701 milyar TL'den 2 trilyon 682,4 milyar TL'ye geriledi. Böylece 16 haftalık sürede KKM'den çıkan miktar 725 milyar TL'ye ulaştı.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 303 milyar TL'den 11 trilyon 374,1 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 162 milyar TL'den 14 trilyon 469,4 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 483 milyar TL'den 1 trilyon 481,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 73 milyar TL'den 1 trilyon 79,5 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 175,9 milyar TL'den 175,7 milyar TL'ye geriledi.

Tarih KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL) 15.12.2023 2 .682,4 -18.7 08.12.2023 2.700,9 - 13,4 01.12.2023 2.714.3 -24,3 24.11.2023 2.738,7 - 29,3 17.11.2023 2.767.902,27 -70.885,98 10.11.2023 2.838,788 -82.879 03.11.2023 2.921,7000 -86.200 27.10.2023 3.007.893,71 -62.281,16 20.10.2023 3.070.174,87 -85.512,00 13.10.2023 3.155.686,87 -72.922,61 6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55 29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04 22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94 15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32 8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43 1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90 25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93 18.08.2023 3.407.948,59 -50.240,16

TÜRK LİRASI MEVDUATLAR YÜKSELİŞTE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 15 Aralık ile biten haftada 270 milyar 540 milyon 819 bin lira artışla 14 trilyon 874 milyar 284 milyon 560 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,09 yükselişle 8 trilyon 529 milyar 415 milyon 924 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,87 artarak 5 trilyon 734 milyar 762 milyon 540 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 824 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176 milyar 128 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 15 Aralık itibarıyla 327 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI YÜKSELDİ

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,16 azalarak 1 trilyon 395 milyar 627 milyon 849 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,04 yükselişle 1 trilyon 232 milyar 333 milyon 54 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,67 artışla 1 trilyon 434 milyar 95 milyon 61 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 396 milyar 28 milyon 160 bin lirası konut, 69 milyar 789 milyon 234 bin lirası taşıt ve 929 milyar 810 milyon 455 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 15 Aralık ile biten haftada 79 milyar 488 milyon 609 bin lira artarak 10 trilyon 944 milyar 472 milyon 639 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,52 artış kaydetti.