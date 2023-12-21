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    Merkez Bankası'ndan dolar ve euro için yeni karar! Yabancı para menkul kıymet tesis oranı indirildi

    Merkez Bankası'ndan dolar ve euro için yeni karar geldi. TCMB, yabancı para yükümlülükleri için menkul kıymet tesis oranı, yüzde 5'ten yüzde 4’e indirdi.

    Merkez Bankası&#039;ndan dolar ve euro için yeni karar! Yabancı para menkul kıymet tesis oranı indirildi
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'da altıncı kez toplandı. Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında 7. kez toplanan kurul yılın son faiz kararını açıkladı. Kasım ayında 250 baz puanlık beklentilerin aksine 500 baz puanlık bir artışa giden kurul, politika faizini beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artışla 42.50'ye yükseltti.

    YABANCI PARALAR İÇİN YENİ ADIM

    Kasım ayında piyasaları şaşırtan Merkez Bankası piyasaların beklentisi doğrultusunda adım atarken yabancı para birimleri için yeni adım geldi. Merkez baknası yabancı para yükümlülükler için menkul kıymet tesis oranı, yüzde 5'ten yüzde 4’e indirildi.

    Açıklamada 29 Aralık 2023’te sonlandırılacak kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulamanın 6 ay uzatılacağı belirtilirken, “Depremin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla deprem bölgesine kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis uygulamasından muafiyetine yönelik hususlar Haziran 2024’e kadar devam edecektir. Türk Lirası mevduatın önceliklendirilmesine ilişkin politikalar kapsamında Türk lirası mevduatı destekleyici adımlar atılmaya devam edilecektir” denildi.

    Türkiye Gazetesi /  - Ekonomi
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    Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası'ndan dolar ve euro için yeni karar! Yabancı para menkul kıymet tesis oranı indirildi
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