Dolar ve altın için kritik veri açıklandı! Merkez Bankası bu kez şaşırtmadı, işte piyasanın ilk tepkisi

21 Aralık 2023 14:15 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 16:31

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artışla 42.50'ye yükseltti. Kritik faiz kararının ardından döviz ve emtia piyasasında hareketlilik arttı.

DOLAR SAKİN, EURO'DA TANSİYON YÜKSELDİ

Merkez Bankası faiz kararı, Türk Lirası'nın dolar ve euro başta olmak üzere yabancı para birimleri karşısında değerini yeniden belirledi. Döviz kurlarında faiz kararı öncesinde tansiyon yükselmişti. Kritik faiz kararı öncesinde dün dolar 29 TL'yi aşmış, Euro ise ilk kez 32 TL'nin üzerini test etmişti. Faiz kararının açıklanacağı günde dolar açılışta 29.1247 TL'den işlem görüyordu. Faiz kararının ardından dolar 29.1632 TL'ye sakin bir yükseliş gerçekleştirdi.

Euro ise 32 TL'nin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Euro/TL hızla 32.0661 TL'ye çıktı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Fed'in geçen hafta açıkladığı faiz kararının ardından Ons altın 2000 doları hızla aşarak 2040 dolarak kadar yükseldi Gram altın da ons ve dolar kurunun etkisiyle faiz kararı öncesinde 1840 TL'den hızla 1900 TL'nin üzerine fırladı. Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde yeni rekorlar için adeta pusuda bekleyen gram altın 1905.867 TL'den fiyatlanıyordu. Kararın ardından harekete geçen gram altın 1909.706 TL'den işlem görüyor.

Ekranın aksine Kapalı Çarşı'da gram altın 1.982 TL'den satılıyor.

Altın piyasasındaki diğer fiyatlara bakacak olursak;

Çeyrek altın 3116.71 TL

Cumhuriyet altın 13279 TL

Ata Lira 13345.89 TL

22 Ayar Bilezik 1800.51 TL

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞE GEÇTİ

Halka arzlar ile rekor seviyelere yükselen Borsa İstanbul, Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde düşüş ivmesine geçmişti. BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,82 değer kaybederek 7.662,85 puandan tamamladıktan sonra yeni güne yüzde 0,08 düşüşle 7.657,03 puandan başladı. Faiz kararının arıdndan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,16 değer kazanarak 7.675,11 puana çıktı.