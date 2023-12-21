Merkez Bankası'ndan Türk Lirası için yeni adım! Depo alım ihaleleri düzenlenecek

21 Aralık 2023 14:42 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 15:09

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'da altıncı kez toplandı. Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında 7. kez toplanan kurul yılın son faiz kararını açıkladı. Kasım ayında 250 baz puanlık beklentilerin aksine 500 baz puanlık bir artışa giden kurul, politika faizini beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artışla 42.50'ye yükseltti.

TÜRK LİRASI İÇİN YENİ ADIM

Kasım ayında piyasaları şaşırtan Merkez Bankası piyasaların beklentisi doğrultusunda adım atarken Türk Lirası için yeni adım geldi. Merkez Bankası, TL depo alım ihaleleri düzenleyeceğini duyurdu. Söz konusu duyuru, TCMB Para Politikası Kurulunun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltmesinin ardından geldi.

Duyuruda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 52'nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenlenecektir." ifadesi kullanıldı.

DEPREM BÖLGESİNE DESTEKLER UZADI

Öte yandan TCMB, deprem bölgesine yönelik destekleri uzattı. TCMB'den yapılan açıklama, "Deprem bölgesine kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis uygulamasından muafiyetine yönelik hususlar Haziran 2024'e kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.