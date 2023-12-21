Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi için karar

21 Aralık 2023 14:18 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 14:42

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında değişiklik yapmadığını duyurdu.

Merkez Bankası kredi kartı azami faiz ve üye iş yeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirildiğini açıklandı. Referans oranın mevcut seviyesinin 3,11 üst sınır olarak belirlendiği ve bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmadığı aktarıldı.

FAİZ ORANLARINDA ARTIŞ OLMAYACAK

Öte yandan, bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye iş yeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacak. TCMB’nin resmi sitesinde yayımlanan kararda şu ifadeler de yer aldı:

“Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir. Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmaktadır.”

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1737792559294922942

FAİZ YÜZDE 42,5'A ÇIKTI

TCMB, yılın son toplantısında, politika faizini 250 baz puan artırarak, yüzde 42,5 seviyesine yükseltti. Piyasa beklentisi, faizin 250 baz puan artırılması yönündeydi. Karar metninde, "Parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir" denildi.

Merkez Bankası, haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500'er baz puan olmak üzere altı toplantıda toplam 3 bin 150 baz puan faiz artırmıştı.

Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 25 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek.