25 Aralık 2023 14:29 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 14:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son faiz toplantısının ardından parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğini belirterek Türk Lirası için depo ihaleleri gerçekleştirileceğini duyurmuştu.17 yılın ardından ilk kez geçtiğimiz hafta düzenlenen ihalenin ardından bugün ikinci ihaleyi yapıldı.

TÜRK LİRASI İÇİN 17 YIL SONRA İLK KEZ

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) geçen hafta yılın son faiz kararını açıklamış, politika faizini piyasanın beklentisi doğrultusunda 250 baz puan artışla 42.50 baz puana yükseltmişti. Faiz kararının ardından parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğini belirten Merkez Bankası, Türk Lirası için depo ihalelerinin ilkini geçtiğimiz hafta cuma günü gerçekleştirdi. 17 yıl sonra düzenlenen ihalede ilk teklfi 193 milyar 853 milyon lira oldu.

TÜRK LİRASI İÇİN İKİNCİ TEKLİF

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde yeni teklif belli oldu. TCMB'nin bugün açtığı 80 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 79 milyar 999 milyon 900 bin lira olurken, ihaleye 101 milyar 953 milyon liralık teklif geldi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,99, maksimum faiz oranı yüzde 42,39, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,18 olarak ilan edildi.

DEPO ALIM İHALESİ NEDİR?

Türk Lirası depo alım ihalesi, Merkez Bankası'nın, Türk Lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk Lirası depo alma işlemleridir. Merkez Bankası bu ihaleler ile belirli vadeler ile bankalara teminat ve limitleri doğrultusunda mevduat olanağı sağlıyor. Söz konusu bankalar bu sayede; Merkez Bankasının aynı gün içerisinde ilan ettiği faiz oranlarından, Türk lirası şeklinde borç alıp verebilirler.