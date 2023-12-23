Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı! Reeskont ve avans işlemlerinde oran yükseldi

23 Aralık 2023 11:49 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 12:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son kararını açıklamış, politika faizini piyasanın beklentisi doğrultusunda 250 baz puan artışla 42.50 baz puana yükseltmişti. Merkez Bankası bugün reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranına ilişkin yeni karar aldı.

REESKONT VE AVANS FAİZ ORANI YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edildi.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edildi.

Reeskont kredileri, 1 Aralık'tan bu yana yüzde 40,75 olarak uygulanıyordu. Avans işlemlerinde oran ise yüzde 41,75 civarındaydı.

REESKONT KREDİSİ NEDİR?

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor.

Reeskont kredisi, mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatı yapan firmaların, uygun maliyetli finansman bulması amacıyla, Merkez Bankası ile işbirliği içindeki bankalara kullandırılan TL/Döviz cinsi kredilerdir. Türkiye’de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar, Merkez Bankası tarafından belirleniyor.

Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebiliyor. Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı veriliyor. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebiliyor.

Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve Borsada kayıtlı tahviller.