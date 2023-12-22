Merkez Bankası'ndan Türk Lirası için 17 yılın ardından bir ilk!

22 Aralık 2023 11:47 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 14:32

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) dün yılın son faiz kararını açıkladı. Politika faizini piyasanın beklentisi doğrultusunda 250 baz puan artışla 42.50 baz puana yükselten Merkez Bankası aynı zamanda parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğini belirtti.

TÜRK LİRASI İHALELERİ BAŞLADI

Merkez Bankası bu doğrultuda 17 yılın ardından ilk kez Türk Lirası depo ihaleleri gerçekleştirileceğini duyurdu. TCMB, bugün 80 milyar lira ile sınırlı olmak üzere depo alım ihalesi açtı.

İLK TEKLİF 193 MİLYARI AŞTI

Merkez Bankası'nın düzenlediği ihaleye 193 milyar 853 milyon liralık teklif geldi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,5, maksimum faiz oranı yüzde 42,4, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,18 olarak ilan edildi.

DEPO ALIM İHALESİ NEDİR?

Türk Lirası depo alım ihalesi, Merkez Bankası'nın, Türk Lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk Lirası depo alma işlemleridir. Merkez Bankası bu ihaleler ile belirli vadeler ile bankalara teminat ve limitleri doğrultusunda mevduat olanağı sağlıyor. Söz konusu bankalar bu sayede; Merkez Bankasının aynı gün içerisinde ilan ettiği faiz oranlarından, Türk lirası şeklinde borç alıp verebilirler.