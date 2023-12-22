Dolar ve Euro'nun tansiyonu yükseldi! Merkez Bankası bu kez sürpriz yapmadı, döviz kurları zirveye çıktı

22 Aralık 2023 10:55 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 11:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği Aralık ayı faiz kararını dün açıkladı. Ağustos ve Kasım ayında şaşırtan Merkez Bankası yılın son kararında politika faizini beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artışla 42.50'ye yükseltti. Kritik faiz kararının ardından dolar ve euro tarihi zirvelerini yeniledi.

DOLAR KÜRESELDE KAN KAYBEDİYOR

ABD'nin üçüncü çeyrek GSYİH'sine düşüş yönlü bir revizyon gelirken zayıf iş gücü piyasası verileri de doları dört ayın en düşük seviyesine çekti. Gözler Fed’in 2024'te faizleri düşüreceğine dair teyit almak için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan temel enflasyon verilerine çevrilirken dolar endeksi dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Endeks 101.80 puandan seyrediyor.

DOLAR KURUNDA YENİ REKOR

Merkez Bankası faiz kararı, Türk Lirası'nın dolar ve euro başta olmak üzere yabancı para birimleri karşısında değerini yeniden belirledi. Döviz kurlarında faiz kararı öncesinde tansiyon yükselmişti. Kritik faiz kararı sonrasında hareketlilik daha fazla arttı.

Faiz kararı öncesinde 29 TL'yi aşan Dolar/TL kuru karar sonrasında 29.1632 TL seviyelerinde sakin seyretti. Ancak dolar, yeni günde yükselişine hız verdi. Dolar/TL bugün 29.435 TL'yi görerek tarihi zirvesini yeniledi. Haftanın son işlem gününe yüzde 0,05 artıda 29,1702 liradan başlayan Dolar, daha sonra 29.2052 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

EURO'DA TARİHİ ZİRVE

Euro ise kürüsel piyasada dolar endeksinde yaşanan gerileme ile yurt içinde yeni rekorlara imza attı. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde ilk kez 32 TL'nin üzerini test eden Euro tarihi zirvelere yükseldi. Dün faiz kararının ardından 32.0661 TL'den işlem gören Euro/TL bugün 32.3811 TL'ye yükselerek rekor kırdı.

Euro/TL daha sonra 32.1709 TL'de dengeledi.

Diğer döviz kurlarındaki tablo ise şu şekilde:

İngiliz sterlini yüzde 0,04 düşüşle 37,0064 lira

İsviçre frangı yüzde 0,01 düşüşle 34,0322 lira

Rus rublesi yüzde 1,15 yükselişle 0,3174 lira

Çin yuanı yüzde 0,1 düşüşle 4,0802 lira

Japon yeni yüzde 0,24 düşüşle 0,2047 lira

UZMANLARDAN DOLAR VE EURO YORUMLARI

İntegral yatırımın günlük bültenine göre Dolar/TL’de 29.00 seviyesi üzerinde pozitif hareketine devam ediyor. Orta ve uzun vadede ana yönün yukarı olmaya devam ettiği Dolar, yatay eğilimli yükseliş hareketini sürdürüyor. Teknik olarak Dolar/TL'de yukarıda 29.80 seviyesine doğru yükseliş eğiliminin sürmesini bekleniyor. Dolar/TL’de destek olarak ise 28 TL seviyesi öne çıkıyor

DOLAR/TL İÇİN TEKNİK SEVİYELER

Destekler: 28.70 \ 28.20 \ 27.50

Dirençler: 29.20 \ 29.50 \ 29.80

EURO/TL İÇİN TEKNİK SEVİYELER

Destekler: 31.50 \ 31.00 \ 30.50

Dirençler: 32.20 \ 32.40 \ 32.60