Merkez Bankası'nda yeni atama! PPK üyeliğine kripto uzmanı

23 Aralık 2023 09:35 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 09:35

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları yayımlandı. Prof. Dr. Fatma Özkul yeni PPK üyesi olarak atandı. Özkul'un özgeçmişi Merkez Bankası'nın internet sitesine eklendi. Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamlayan Özkul'un 'Kripto Varlıklar Muhasebesi' adlı kitabıyla 'yılın en iyi finans ve ekonomi kitabı ödülü'nü kazandığı öğrenildi. Özkul'un kripto para yasası üzerine çalışmalar devam ederken göreve getirilmesi dikkat çekti.

PROF. DR. FATMA ÖZKUL KİMDİR?

1978 yılında Elazığ’da doğan Prof. Dr. Fatma Özkul, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Özkul, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında tamamladı. 2012 yılında Muhasebe Bilim Dalında doçent olan Özkul, 2018 yılında profesör unvanını aldı.

Özkul, 2007-2021 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Özkul, akademik kariyerinin yanında; meslek yüksekokulu müdür yardımcısı, sosyal bilimler enstitüsü müdür yardımcısı ve lisansüstü eğitim enstitüsü müdürü olarak da çalıştı.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görevine devam eden Özkul’un, muhasebe, denetim ve kripto varlıklar üzerine çok sayıda akademik çalışması bulunuyor.

KRİPTO VARLIKLAR ÜZERİNE KİTABIYLA ÖDÜL KAZANDI

Özkul ayrıca, "İşletmelerde Hile Riski Yönetimi", "Perakende İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları" kitaplarının yanı sıra, 2023 yılında "yılın en iyi finans ve ekonomi kitabı ödülü"ne layık görülen "Kripto Varlıklar Muhasebesi" kitabını yazdı.

Özkul, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Özkul, şu anda Ziraat Finans ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görevini sürdürüyor.

KRİPTO PARA YASASI ÖNCESİ GÖREVE GETİRİLDİ

Kripto yasasının Ocak ayında duyurulması beklenirken, Kripto paralar üzerine yazdığı kitap ile ödül kazanmış bir ismin Merkez Bankası PPK üyeliğine getirilmesi dijital varlık piyasalarını heyecanladırdı.

Akademil hayatında Özkul; Finansal Muhasebe, Uluslararası Muhasebe Standartları, Uluslararası Raporlama, Muhasebe Denetimi, Blokzincir Teknolojisi ve Kripto Varlıklar, Kripto Varlıklar Muhasebesi dersleri verdi. Ayrıca Özkul, çok sayıda etkinliğe kripto paraların geleceği, regülasyonları, muhasebesi, bankacılık sektörüne etkileri gibi konularda konuşmacı olarak katıldı.

PPK'ya atanmasıyla Özkul'un, kripto paralara ilişkin regülasyon ve kararlarda aktif rol oynayabileceği iddia ediliyor.