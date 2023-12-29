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    Merkez Bankası 2024 para politikası ve takvimini açıkladı! Dar gelirli kesim korunacak

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılı Para Politikası ve PPK toplantı takvimini açıkladı. TCMB yeni yılda sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınacağını söyledi.

    Merkez Bankası 2024 para politikası ve takvimini açıkladı! Dar gelirli kesim korunacak
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılı Para Politikası ve PPK toplantı takvimini açıkladı. TCMB yeni yılda sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınacağını söyledi.

    DAR GELİRLİ KESİM İÇİN TEDBİR ALINACAK

    2024 Para Politikası Metnine göre Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamalar şu şekilde:

    "Sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınabilecek. 2024'te de piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezerv biriktirilmesi yönündeki stratejiye devam edilecek.

    ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5

    Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, Hükümet ile birlikte belirlenen enflasyon hedefi yüzde 5 olarak devam edecek. TCMB önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunmuştur. Para politikası enflasyonu orta vadede bu hedefe ulaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

    HÜKÜMETE AÇIK MEKTUP

    Yıl içinde enflasyon gelişmelerine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yıl sonunda gerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hesap verebilirlik ilkesi gereği Hükümet’e “Açık Mektup” yazılacaktır."

    Merkez Bankası 2024 para politikası ve takvimini açıkladı! Dar gelirli kesim korunacak

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    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Merkez Bankası
    Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası 2024 para politikası ve takvimini açıkladı! Dar gelirli kesim korunacak
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