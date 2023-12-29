Dolar ve Euro tüm tahminleri alt üst etti! Uzmanlar teknik seviyeyi açıkladı! İşte döviz kurlarında yılın son rekoru...

29 Aralık 2023 09:43 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 09:44

Döviz piyasaları haftanın ve yılın son işlem gününde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Küresel piyasada yıl sonu tatili nedeniyle piyasalar sakin seyrederken yurt içinde dolar ve euro yeni zirveleri test ediyor. Merkez Bankası'nın tahminlerinin aksine dolar bugün 30 TL'ye dayranırken, Euro ise 33 TL'yi aştı. Uzmanlar döviz kuralrı için teknik seviyeleri açıkladı.

KÜRESELDE SON 3 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Fed’in faiz indirimlerine başlamasına yönelik beklentilerle güç kaybetmeye devam eden Dolar, 2020 yılından yani pandemiden bu yana en kötü yılını yaşadı. Yılın sonlarına doğru Fed’in sıkılaştırma döngüsünü ne zaman sonlandıracağına dair beklentilerle dalgalanan dolar endeksi yılın başından bu yana yüzde 3'e yakın düşüş yaşadı.

2020’den bu yana görülen en sert yıllık düşüşünü yaşayan Dolar endeksi, 101 puanın eşiğinde seyrediyor. Stockholm merkezli SEB AB’de sabit gelir ve Döviz stratejisti Amanda Sundstrom, ABD verileri zayıfladıkça dolardaki zayıflığın muhtemelen 2024’te de devam edeceğini söylüyor.

DOLAR TÜM TAHMİNLERİ ALT ÜST ETTİ

Döviz kurları Türk Lirası, karşısında değer artışını yıl sonunda da sürdürüyor. Merkez Bankası Aralık ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi"nde dolarınbir önceki anket döneminde 30,00 TL iken, yıl sonunda 29,62 TL olacağı belirtilmişti. Dolar, tüm tahminleri alt üst ederek bugün 29.8525 TL'yi gördü. Asgari ücretin açıklanmasının hemen ardından yükselişine hız vererek 30 TL'ye dayanan dolar/TL kuru daha sonra 29.5141 TL'den işlem görüyor.

EURO 33 TL'Yİ AŞTI

Doların küreselde güç kaybetmesinden destek bulan Euro, bugün 33 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dün 32.80 TL'yi gören Euro/TL yılın son işlem gününde 33.0757 TL ile yeni rekora imza attı. Euro daha sonra 32.706 TL'de dengeledi.

Diğer döviz kurlarındaki tablo ise şu şekilde:

İngiliz sterlini yüzde 0,27 yükselişle 37,6316 lira

İsviçre frangı yüzde 0,33 yükselişle 34,9642 lira

Rus rublesi yüzde 1,48 düşüşle 0,3277 lira

Çin yuanı yüzde 0,42 yükselişle 4,1568 lira

Japon yeni yüzde 0,05 düşüşle 0,2087 lira

UZMANLARDAN DOLAR VE EURO YORUMLARI

Osmanlı Yatırımın günlük bültenine göre Dolar/TL kurunda gün içi yukarı yönlü hareketlerde 29.6743 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 29.9206, 30.3365 ve 30.5828 dirençleri önemli hale gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 29.2584, 29.0121 ve 28.5962 destek seviyeleri olarak izlenecektir.

Euro/TL'de ise gün içi yukarı yönlü hareketlerde 32.8344 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 33.1124, 33.5754 ve 33.8534 dirençleri önemli hale gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 32.3714, 32.0934 ve 31.6304 destek seviyeleri olarak izlenecektir.