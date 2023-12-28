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    Doların saltanatı bitti, resmen duyurdular! ABD'nin en büyük iki rakibi anlaşmaya vardı

    Doların hegemonyasını kırmak isteyen BRICS ittifakı'ndan yeni hamle geldi. ABD'nin küresel dünyada en büyük rakibi olan iki ülke resmen anlaştı. Rusya ve İran artık ikili ticarette yerel para birimlerini kullanacak.

    Doların saltanatı bitti, resmen duyurdular! ABD&#039;nin en büyük iki rakibi anlaşmaya vardı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Küresel piyasalarda doların hakimiyeti sorgulanmaya devam ediyor. Dolar, son dört ayın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, ABD'nin en büyük iki rakibi doların saltanatını bitirecek yeni anlaşmayı resmen duyurdu.

    DOLAR KAN KAYBEDİYOR

    ABD doları, Federal Rezerv'in yakın gelecekte faiz indirimi uygulayabileceğine dair artan beklentiler nedeniyle aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor Dolar, küreselde son dört ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Dolar endeksi 101 puanın da altına düştü. Dün 101.46'dan işlem gören dolar endeksi bugün kritik seviyenin de altına indi. Endeks bugün 100,83 puandan işlem gördü.

    DOLAR SON DARBE RESMEN DUYURULDU

    Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS ülkeler grubu, ABD dolarının hegamonyasını kırmak için hamle üstüne hamle yapıyor. Çin, Hindistan ve Brezilya ticarette ulusal para birimlerini kullanmak için yeni kararlara imza atarken, Rusya'dan kritik hamle geldi. Rusya, İran ile yaptığı anlaşma ile ikili ticarette ABD dolarının artık kullanılmayacağını resmen duyurdu. 

    Çin ve Brezilya ilk kez ulusal para birimi kullandı

    BUNDAN SONRA TİCARETTE YEREL PARA

    İran resmi ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Rusya ve İran arasındaki karşılıklı ticaretten doların çıkarılmasına ilişkin anlaşma, iki ülkenin merkez bankası başkanları arasında Rusya'da yapılan toplantıda sonuçlandı. ABD yaptırımları altındaki İran ve Rus bankalarının bundan böyle yerel para birimleriyle işlem yapmak için SWIFT dışında bankalar arası sistemleri kullanabileceği belirtildi.

    DOLAR YOLUMUZDAN ÇEKİLMELİ

    İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 19 Temmuz 2022'de Tahran'daki görüşmesinde, küresel ticarette dolardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Dolar kademeli olarak küresel ticaretin yolundan çekilmelidir" demişti.

    Doların en büyük rakibi olacak! BRICS'in yeni para birimi ilk kez görücüye çıktı

    RUSYA'DAN SEMBOLİK HEDİYE

    Öte yandan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 15. BRICS Liderler Zirvesi'nin ardından Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçisi Ilya Rogachev, BRICS ortak para biriminin 100 birimlik sembolik bir banknotunu BAE'nin diplomatik misyon şefi Mahash Saeed Alhameli'ye hediye etmişti. Sembolik para, dolara karşı alternatif olacağı beklentisiyle öne çıkmıştı. Banknotun üzerinde BRICS üyesi 5 ülkenin ulusal bayrakları yer alması ve çeşitli semboller de dikkat çekmişti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DolarRusyaIran
    Haberler > Ekonomi > Doların saltanatı bitti, resmen duyurdular! ABD'nin en büyük iki rakibi anlaşmaya vardı
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