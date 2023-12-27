'Putin'in beyni' Dugin 'kıyamet şimdi kopacak' diyerek Orta Doğu'yu işaret etti! Büyük savaş gelecek, İsrail çökecek

27 Aralık 2023 09:21 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 09:23

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocalarından olduğu belirtilen ünlü Rus siyaset bilimci Alexander Dugin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kıyamet şimdi kopacak, hemen şimdi ya da biraz sonra" diyerek birçok konuya değindi, önemli açıklamalarda bulundu.

KIZINI AĞUSTOS AYINDA KAYBETTİ

Alexander Dugin, Ağustos ayında kızı Darya Dugina'yı Moskova'da bombalı bir saldırıda kaybetti. Saldırı sonrası tüm dikkatler Kiev’e çevrilirken Ukrayna tarafı suikastla bağlantısının bulunmadığını duyurdu. Rusya ise Ukrayna'yı suçlamaya devam etti.

Saldırıyla birlikte dünyanın gündemine oturan Dugin, kızı Darya'nın Rusya'nın düşmanları tarafından 'sinsice' öldürüldüğünü belirterek, "Böyle dayanılmaz darbeler bizleri, halkımızı kıramayacak. En iyi ve en savunmasızlarımıza karşı kanlı terör saldırılarıyla irademizi kırmak istediler. Bunu başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK SAVAŞ ORTA DOĞU'YA GELECEK"

Rusya-Ukrayna savaşında önemli etkisi olduğu belirtilen ve "Putin'in beyni" olarak tanınan Rus strateji uzmanı ve siyaset bilimci Aleksandr Dugin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile dikkat çekti. Sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımla yaklaşık 500 bin görüntüleme alan Dugin, önümüzdeki günlerde dünyayı bekleyen gelişmelere dair tahminlerini sıraladı.

Dugin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük savaş Orta Doğu'ya gelecek. Biraz geç olabilir ama gelecek.

Husiler durmayacak. Gemiler artık Kızıldeniz'e giremeyecek. Petrol fiyatları yükselecek. İran provokasyonlara cevap verecek.

İsrail'in çöküşü kaçınılmazdır. Nasıl isterseniz öyle adlandırın. Biz buna ahir zaman gündemi diyoruz.

Kıyamet şimdi kopacak. Hemen şimdi ya da biraz sonra. Belki henüz değil. Ama yakında."

ALEXANDER DUGIN KİMDİR?

Aleksandr Gelyeviç Dugin (Doğum: 7 Ocak 1962, Moskova, Sovyetler Birliği), Rus siyaset bilimci strateji uzmanıdır. Dugin İngilizce, Fransızca, Eski Yunanca, Latince dahil 9 dil konuşabiliyor. Özelliği ise konuştuğu dilleri eğitim görmeden öğrendi.

Kremlin ve Rus ordusuyla yakın ilişkisiyle tanına Dugin, Duma'nın başkanı Gennady Seleznyov'un ve Birleşik Rusya adlı partinin yöneticilerinden Sergey Narişkin'in danışmanıdır.

Nasyonal Bolşevik Parti, Nasyonal Bolşevik Cephesi ve Avrasya Partisi'nin kurucusudur. Jeopolitiğin Temelleri (1997) ve Dördüncü Siyaset Teorisi (2009) gibi 30 kadar kitabın yazarıdır. Putin'in baş stratejisti olarak görünen Dugin'in Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığına dair görüşler vardır.