24 Aralık 2023 10:44 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 11:33

Rus-Arap İşbirliği Forumu'nun ortak açıklamasına tepki gösteren İran, Büyükelçinin yokluğunda Rus Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) egemenlik iddiasında bulunduğu 'üç ada' hakkında yapılan ortak açıklamaya tepki olarak Rusya'ya protesto notası iletildi.

Yapılan açıklamada, "Basra Körfezi'ndeki üç adanın İran'a ait olduğu ve bu konuda herhangi bir tarafın iddiasının kabul edilemez olduğu" ifadeleri kullanıldı.

'MÜZAKEREYE AÇIK DEĞİL'

Fas'ta 20 Aralık tarihinde altıncısı düzenlenen Rus-Arap Forumu'nun yayımlanan ortak açıklamasında, "BAE'nin, Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarıyla ilgili İran ile yaşadığı anlaşmazlığın, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve ikili müzakereler yoluyla çözülmesi için tüm barışçıl çabalara destek" vurgusu yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığın tarafından yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin 3 adadaki "egemenliğin müzakereye açık olmadığı" ifade edilmişti. Konuya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

'ÜÇ ADA' GERÇEKTE KİMİN?

Bölgenin petrol rezervlerine sahip olması ve Hürmüz Boğazı'na olan yakın mesafesiyle stratejik bir konumda yer alan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları hakkındaki egemenlik iddiaları epey eskiye dayanıyor.

1971'e kadar İngiliz işgali altında bulunan adaların kontrolü, İngilizlerin çekilmesiyle birlikte BAE'ye devredilmesine rağmen İran, adalara asker konuşlandırarak hakimiyet tesis etti. BAE, İran'ı 'işgalci' olarak tanımlıyor.