Dolar ve Euro asgari ücret sonrası yeni rekor kırdı! Uzmanlar teknik seviyeyi açıkladı, işte yılın son rakamları...

28 Aralık 2023 09:42 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 10:07

Küresel piyasalarda yıl sonu tatili nedeniyle piyasalar sakin seyrederken dolar ve euro yurtiçinde yeni rekorlara imza atmayı sürdürüyor. Milyonlarca çalışanın 2024 yılında alacağı asgari ücret belli olurken, Dolar 29.50 TL’ye, Euro 38 TL’ye yaklaştı. Dolar/TL bugün ne kadar? Euro kaç TL'den satılıyor? İşte uzman yorumları ve döviz kurlarında son durum...

DOLAR KÜRESELDE DÜŞÜYOR

ABD doları, Federal Rezerv'in yakın gelecekte faiz indirimi uygulayabileceğine dair artan beklentiler nedeniyle aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor Dolar, küreselde son dört ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Dolar endeksi 101 puanın da altına düştü. Dün 101.46'dan işlem gören dolar endeksi bugün kritik seviyenin de altına indi. Endeks bugün 100,83 puandan işlem görüyor.

DOLAR/TL REKORA DOYMUYOR

Döviz kurları Türk Lirası, karşısında değer artışını yıl sonunda da sürdürüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Türk Lirası mevudatlara ilgi artarken, dolar kuru kademeli rekoruna devma ediyor. Gördüğü en yüksek seviyeyi 29.435 TL'ye çıkaran Dolar/TL bugün tarihi seviyesini yeniledi. Asgari ücretin açıklanmasının hemen ardından Dolar/TL kuru 29.4341 TL'ye kadar yükseldi. Dolar/TL, Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini olan 29.50 TL'ye bir adım daha yaklaştı.

EURO TARİHİ ZİRVESİNİ YENİLEDİ

Doların küreselde güç kaybetmesinden destek bulan Euro, tüm zamanların rekorunu 32.80 TL'ye çıkardı. Dün 32.50 TL seviyesinde seyreden kur, asgari ücretin açıklanmasının ardından bugün 32.8022 TL'ye kadar yükseldi. Tarihi zirvesini yenileyen kur anlık olarak 32.7737 TL'den işlem görüyor.

Diğer döviz kurlarındaki tablo ise şu şekilde:

İngiliz sterlini yüzde 0,13 yükselişle 37,7068 lira

İsviçre frangı yüzde 0,36 yükselişle 34,9856 lira

Rus rublesi yüzde 0,68 yükselişle 0,3228 lira

Çin yuanı yüzde 0,46 yükselişle 4,1353 lira

Japon yeni yüzde 0,77 yükselişle 0,2082 lira

UZMANLARDAN DOLAR VE EURO YORUMLARI

Osmanlı Yatırımın günlük bültenine göre önceki işlem gününde 29.3948 seviyesinden kapanan Dolar/TL 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde. Dolar/TL kurunda gün içi aşağı yönlü hareketlerde 29.3945 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 29.3717, 29.3485 ve 29.3257 destekleri önemli hale gelebilir. Olası yükselişlerde ise 29.4176, 29.4405 ve 29.4636 direnç seviyeleri olarak izlenecek.

Alıcı seyreden Euro/TL'de ise teknik olarak 32.7431, 32.8199 ve 32.8809 dirençleri önemli hale gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 32.6053, 32.5443 ve 32.4675 destek seviyeleri olarak izlenecek.