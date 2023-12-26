Dolar/TL'de yeni rekor! İslam Memiş rakam vererek uyardı, '40 TL hedefte'

26 Aralık 2023 10:17 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 10:17

ABD doları son haftalarda Türk lirasına karşı yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL paritesi, sabah saatlerinde 29,50 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Şu anda gün içi yüzde 0,29 yükselişle işlem gören dolar, 29,30 TL seviyesinde yer alıyor.

Euro ise 32,31 seviyesine yükselerek rekor kırdı. İngiliz Sterlini ise 37,23 TL seviyesinde yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Dövizdeki son yükselişin arkasından yatırımcılar, doların yeni yıla hangi seviyeden gireceği ve 2024 yılında nasıl bir potansiyel sergileyeceğini merak etmeye başladı.

Euro ve sterlin küresel piyasalarda güçlenirken, ABD doları zayıflayarak euroya karşı son 5 ayın en düşük seviyesini gördü. Türk lirasına karşı yeni rekorun, doların zayıf olduğu bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

"DOLAR OCAK'TA 30 LİRAYA ULAŞACAK, 40'LI SEVİYELER HEDEFTE"

Öte yandan, ABD dolarının bu yılı hangi fiyat seviyesinde kapatacağı da merak konusu oldu. Finans uzmanı İslam Memiş Uzmanlar dolar/TL'nin yeni yıla 29,30 seviyesinde girmesini beklerken, Ocak ayı içinde 30 lirayı göreceğini tahmin ediyor. Memiş, "İlk fırsatta (Ocak ayı içinde) 30 liraya yerleşecek bir dolar kuru bizi bekliyor. 30 liranın normalleşeceğini, 40’lı seviyelerin hedef alınacağı bir süreç bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL PİYASALAR TATİLDE

Çoğunlukla kapalı olan küresel piyasalarda yön arayışı artarken, işlem hacimlerinin oldukça düşük seviyelerde kaldığı görülüyor. Dün Noel tatili nedeniyle birçok borsada işlem gerçekleşmezken, bugün başta New York borsası olmak üzere bazı borsalarda işlemlere devam edilecek.

Analistler, hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini söylerken, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceği belirtildi.

DÜNYADA ZAYIFLARKEN TÜRKİYE'DE YÜKSELİYOR

ABD doları, Fed'in faiz oranlarının önümüzdeki aylarda düşürebileceğine yönelik artan beklentilerle küresel piyasalarda zayıfladı. Doların piyasalardaki gücünü gösteren DXY endeksi, 5 ayın en düşük seviyesini gördü. Zayıflama nedeniyle euro, dolara karşı son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.