25 Aralık 2023 12:08 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 12:17

Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok piyasa bu hafta Noel tatili nedeniyle kapalı olacak. Yeni yıla yönelik tahminler gelmeye başlarken, 2023'ün son haftasına sakin bir şekilde başlayan döviz kurlarından ilk veriler gelmeye başladı. Dolar 29,14 TL civarında alıcı bulurken, euro 32,13 seviyesinde seyrediyor.

Dolar/TL, geçen hafta 29,41 seviyesine ulaşarak rekor kırmasının ardından hafif düşüş yaşadı. Cuma günü doların satış fiyatı 29,21, euronun satış fiyatı ise 32,22 lira seviyesindeydi.

DOLAR DEĞER KAYBETTİ, EURO GÜÇLENDİ

ABD doları, Fed'in faiz oranlarının önümüzdeki aylarda düşürebileceğine yönelik artan beklentilerle zayıfladı. Öyle ki küresel piyasalarda doların gücünü gösteren DXY endeksi, 5 ayın en düşük seviyesini gördü. Zayıflama nedeniyle euro, dolara karşı son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Saxo Bank analistleri, son verilerle Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin arttığını söyledi. Analistler, bu beklentilre nedeniyle doların küresel çapta değer kaybettiğinin altını çizdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan finans uzmanı İslam Memiş ise, yatırımcıları dolar ve euro arasındaki güç dengesindeki değişime karşı uyardı.

ZAYIFLAMAYA RAĞMEN DOLAR/TL REKOR TAZELEDİ

Öte yandan dolar, tüm değer kaybına rağmen Türk lirasına karşı geçen hafta rekor tazeledi. 22 Aralık tarihinde dolar/TL paritesi 29,41 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bahsi geçen rekor, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan artırmasının ardından geldi.

KÜRESEL PİYASALAR TATİLDE

Bu hafta Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok piyasa Noel tatili nedeniyle kapalı olacak.

Londra Borsası, 25 Aralık ve 26 Aralık günü Boxing Day (Hediyeleşme Günü) tatili nedeniyle kapalı olacak. Avrupa'da Eurex borsasında ise, 25 Aralık Pazartesi ve 26 Aralık Salı günü tüm türevlerde alım satım ve takas işlemleri yapılmayacak.

Amsterdam, Brüksel, Dublin, Lizbon, Milano, Oslo, Paris ve Atina, Madrid, Prag, Varşova ve Zurih borsaları da 25 ve 26 Aralık tarihlerinde işlemlere kapalı olacak.

New York Borsası'nda (NYSE) ve Nasdaq'ta ise sadece 25 Aralık tarihinde işlem yapılmayacak.

İskandinav borsaları ile Hong Kong Borsası 27 Aralık'a kadar kapalı olacak.

Türkiye'de ise piyasa katılımcıları Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerini izleyecek.

İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR VE EURO TAHMİNİ

Dolar kurundaki beklentisinde problem olmadığını belirterek sözlerine başlayan Memiş, yukarı yönlü atakların devam ettiğini söyledi. Dolar, euro tarafında konuşacağı hiçbir şey olmadığını belirten Memiş, "30 liradan başlayacağız, 2024'te 45 liraya kadar yükselişler olacak. Euro, doları ezip geçecek 2024 yılında. Euro'nun da 50 lira olması sürpriz olmayacak yeni yılda" değerlendirmesinde bulundu.