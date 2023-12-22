Emeklilik için gün sayanlar dikkat! İslam Memiş tarih verip uyardı: '10 gününüz kaldı, hayırlı uğurlu olsun'

22 Aralık 2023 10:20 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 11:35

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir uyarı yapıldı. Emeklilik için gün sayan vatandaşlar dikkat! İslam Memiş, tarih verip uyardı.

EMEKLİLİK İÇİN GÜN SAYANLAR DİKKAT! İSLAM MEMİŞ UYARDI

İslam Memiş'in tv100.com'daki "Bireysel Emeklilik için önemli uyarı" başlıklı yazısı;

27 Ekim 2003 yılında başlayan bireysel emeklilik sistemi, genel sosyal güvenlik sistemi dışında, gönüllülük veya zorunluluk esasına dayalı olarak birikim yapılmasını sağlayan uzun vadeli bir tasarruf ve yatırım sistemidir.

BES, bir sigorta çeşidi değildir.

Kişilerin bir sistem dahilinde birikim yapmasını, birikim ve getirilerin karşılığında kişiye sistem üzerinden emeklilik hakkı sağlayan tasarruf ve yatırım sistemidir.

BES’ten emeklilikte alacağı tutar, kendi birikimlerini ve hak ettiği devlet katkıları ile bunların getirileridir.

Avantajlar:

Düzenli tasarruf yapabilme

- Ara ödeme olanağı

- Devlet katkıları

- Stopaj indirimleri

- Emekli olma hakkı

- Kalma süresi uzadıkça ödenecek vergi oranının düşmesi

- Kazançların kurumlar vergisinden istisna olması

- Zorunlu hallerde kısmi çekim yapma hakkı

Dezavantajlar:

Devlet katkılarının tamamını almak için en az 10 yıl 56 yaşını doldurmak gerek

- Erken çıkışlarda devlet katkılarını alabilmek hak ediş sürelerine bağlı.

- Fon dağılım değişikliği hakkını kullanmak kişinin kendi sorumluluğunda.

Bireysel emeklilik sistemi, kişinin özellikle çocuklarına yapması gereken avantajlı bir sistemdir.

Danışanlarıma özellikle çocukları için tavsiye ettiğim kazançlı bir sistem.

BES, düşünen veya BES’ten emekli olacaklar yıl bitmeden şu uyarıma dikkate almalı!

“HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

BES’e girmek için en uygun zaman ARALIK ayıdır.

Sistemden emekli olmak için en uygun ay da MART ayıdır.

Aralık ayında sisteme girenler o yılın (mesela 2023’ün) devlet katkılarının tamamını alma hakkına sahip olur.

Emekli olurken de MART ayında çıkılan yılın devlet katkılarının tamamını alabilir.

Bunun içinde gerekli katkı paylarını ödemek gerek.

Bugüne kadar BES yaptırmamış olanlar acele etmeli. 10 gün kaldı.

Emekli olanlara da hayırlı, uğurlu olsun…"