Dünya bu çifti konuşuyor! Ayrı ayrı bindikleri uçaklar yere çakıldı, ikisi birden…

22 Aralık 2023 09:41 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 09:42

Yaşanan inanılmaz olay tüm dünyada büyük yankı oluşturdu. İtalya'da Stefano Pirilli ve Antonietta Demasi adındaki çiftin başına gelenler akıllara durgunluk verdi. Aynı gün içinde farklı uçaklara binen çift korkunç kaza geçirdi. İkilinin uçakları yere çakıldı.

Bu trajik olayda ikili sağ salim olarak kurtuldu. Ne yazık ki, her iki uçak da ani sis ve karanlık koşullar altında iniş yapmaya çalışırken düştü. Stefano, kazadan sonra pilotu enkazdan çıkarmayı başardı ve şans eseri, çift ve pilotlar Paolo Rotondo ve Nicola Fiscarelli, itfaiyeciler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldılar.

Stefano'nun "Ölmediğimiz için şanslıyız" şeklindeki sözleri, olayın ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne serdi. İkilinin yaşadığı bu olay akıllara durgunluk verdi.